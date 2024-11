Amazon presenta Echo Show 21, lo schermo intelligente più grande: subito disponibile

Ad un giorno dall'apertura della settimana del Black Friday, Amazon ha presentato Echo Show 21, il nuovo schermo intelligente HD da 21 pollici con Fire TV integrata, Alexa, audio potente e dinamico. Il prezzo di listino è di 439,99 euro ed è subito disponibile per la consegna.

Echo Show 21: le caratteristiche del nuovo schermo intelligente

Echo Show 21 non vuole far altro che offriti in grande quello che fanno già i prodotti omonimi dallo schermo ridotto: possiamo definirlo quasi come una TV da cucina o da camera da letto super tecnologica, vista la presenza della Fire TV integrata e di una serie di feature che lo rendono comunque un prodotto di ultima generazione.

Lo schermo intelligente da 21 pollici ha una risoluzione Full HD e ti darà modo di visualizzare i tuoi widget personalizzati, come liste della spesa, meteo o calendario. Naturalmente, la Fire TV integrata rende questo display un centro di intrattenimento con immediato accesso ad applicazioni come Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, DAZN e molte altro ancora e con il telecomando Fire TV incluso sarà proprio come avere una piccola TV.

Il sistema sonoro è potente e dinamico e ti permetterà di vivere musica, film e video in maniera coinvolgente. La dashboard può essere inoltre connessa a dispositivi per la smart home, in modo da gestire luci, videocamere o altro ancora in maniera futuristica.

La presenza di una videocamera grandangolare con zoom 3.3x, infine, rende Echo Show 21 perfetto anche per le videochiamate. Il prezzo di listino è di 439,99 euro: pronto a portare il futuro in casa tua?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.