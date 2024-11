Amazon potrebbe presto lanciare occhiali smart per i corrieri

Amazon starebbe sviluppando occhiali smart per i corrieri. L'obiettivo sarebbe quello di fornire ai fattorini indicazioni stradali passo dopo passo, risparmiando secondi su ogni consegna. Citando fonti anonime di Amazon, Reuters afferma che il progetto fa parte degli sforzi dell’azienda per aumentare l'efficienza negli ultimi 100 metri di una consegna. Gli occhiali smart, dal nome in codice "Amelia", sono basati sulla piattaforma Echo Frames esistente. A differenza degli attuali Frames questi avrebbero un display incorporato che potrebbe fornire al conducente indicazioni più precise. L’azienda sta anche esplorando le capacità della fotocamera usando questo display incorporato. Ciò consentirà ai corrieri di scattare foto dei pacchi come prova di consegna.

Amazon: i possibili problemi degli occhiali smart per i corrieri

Naturalmente, potrebbe volerci un bel po' di tempo prima che i conducenti di Amazon indossino occhiali smart (se mai lo faranno). Aggiungere un display agli occhiali è anche una sfida ingegneristica ardua, in cui molte aziende hanno fallito. A quanto si dice, Amazon sta avendo problemi a realizzare occhiali con una batteria che possa durare un intero turno di otto ore. Inoltre, deve anche essere abbastanza leggera da essere indossare tutto il giorno. Un altro problema è che molte persone hanno già lenti correttive. Finora, gli occhiali smart standard non sono sempre stati in grado di adattarsi a ogni prescrizione. Amazon dovrà anche convincere l'intera flotta di conducenti, molti dei quali sono appaltatori terzi, ad adottare tale tecnologia. Potrebbero volerci anni prima che l’azienda raccolga dati sufficienti su quegli ultimi 100 metri (ad esempio, planimetrie di edifici, marciapiedi, strade, vialetti, ecc.) per rendere la sua visione una realtà.

Le fonti di Reuters hanno anche affermato che gli Echo Frames di ultima generazione hanno venduto meno di 10.000 unità. Si tratta di un risultato deludente se paragonato al successo degli occhiali Ray-Ban Meta (entrambi sono stati lanciati nello stesso periodo l'anno scorso). Non è chiaro se Amazon manterrà questo approccio esclusivamente per la propria rete di distribuzione o se cercherà contratti aziendali con terze parti. Detto questo, è possibile che parte di questa tecnologia arrivi anche agli utenti consumer. Il report sottolinea infine che Amazon sta lavorando a un display per i futuri occhiali Echo Frames che potrebbero arrivare nel secondo trimestre del 2026.