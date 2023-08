Amazon OUTLET: scopri le MIGLIORI offerte tech e RISPARMIA fino al 43%

Sei pronto a scoprire gli affari più furbi su Amazon? Oggi ti porteremo in un viaggio attraverso le migliori offerte tech della giornata, proprio quelle che ti faranno sentire come un vero intenditore di risparmio! Quindi mettiti comodo, prendi un caffè o una bevanda fresca e preparati a essere stupito dalle fantastiche occasioni che abbiamo selezionato per te.

Le occasioni FURBE di oggi

Trovare quegli sconti segreti che ti fanno sentire come un vero esperto di tecnologia è qualcosa di particolare, non pensi? Allora immagina di esserlo e di poter aggiornare il tuo setup tech senza spendere una fortuna. Ecco alcune offerte che non puoi perdere:

Lenovo IdeaPad 5 Chromebook 14ITL6 Notebook, 1.4 Kg, Display FHD da 15.6 pollici - (Processore Intel Pentium Gold 7505, Scheda Grafica Integrata, RAM 4 GB, 128 GB SSD, WiFi 6, ChromeOS) - Sand a €299,00 (28%);

14ITL6 Notebook, 1.4 Kg, Display FHD da 15.6 pollici - (Processore Intel Pentium Gold 7505, Scheda Grafica Integrata, RAM 4 GB, 128 GB SSD, WiFi 6, ChromeOS) - Sand (28%); Cecotec Caffettiera Express Power Espresso 20 Matic. 850 W, 20 bar, 1,5 l, braccio a doppia uscita, vaporiera, piano scaldatazze, comandi digitali, finiture in acciaio inossidabile, nero/argento [Classe di efficienza energetica A+] a €72,90 (25%);

20 Matic. 850 W, 20 bar, 1,5 l, braccio a doppia uscita, vaporiera, piano scaldatazze, comandi digitali, finiture in acciaio inossidabile, nero/argento [Classe di efficienza energetica A+] (25%); Samsung Memorie T7 Shield MU -PE2T0K SSD Esterno Portatile da 2 T, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Beige a €162,90 (22%);

-PE2T0K SSD Esterno Portatile da 2 T, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Beige (22%); LG QNED 50'' , Smart TV 4K, 50QNED816RE, Serie QNED81 2023, Processore α7 Gen6, Design ultra slim, Base essenziale, AI Picture Pro, 2 HDMI 2.1, VRR, Alexa, Wi-Fi, webOS 23, Telecomando puntatore [Classe di efficienza energetica E] a €599,00 (43%);

, Smart TV 4K, 50QNED816RE, Serie QNED81 2023, Processore α7 Gen6, Design ultra slim, Base essenziale, AI Picture Pro, 2 HDMI 2.1, VRR, Alexa, Wi-Fi, webOS 23, Telecomando puntatore [Classe di efficienza energetica E] (43%); JBL Live Flex – In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit 40 Stunden Akkulaufzeit – Geräuschunterdrückung und wasserdicht – Blau a €142,56 (5%);

– In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit 40 Stunden Akkulaufzeit – Geräuschunterdrückung und wasserdicht – Blau (5%); Orologio Smartwatch Uomo Donna - Rispondi ed Effettua Chiamate, Ossimetro (SpO2) Sonno Cardiofrequenzimetro, Contapassi Calorie, Schermo da 1,69 Pollici, Smartwatches Fashion da Uomo Donna (2 Cinghie) a €28,49 (5%);

- Rispondi ed Effettua Chiamate, Ossimetro (SpO2) Sonno Cardiofrequenzimetro, Contapassi Calorie, Schermo da 1,69 Pollici, Smartwatches Fashion da Uomo Donna (2 Cinghie) (5%); CREAPICO Caricatore USB C 20W , Alimentatore a 2 Porte con PD/QC, Adattatore Presa/Caricabatterie Rapido Compatibile con iPhone 14/13/12/11/Pro Max/Plus/SE/MagSafe, Samsung S22/S21/Note20, Pixel 6 a €6,79 (20% + coupon 15%);

, Alimentatore a 2 Porte con PD/QC, Adattatore Presa/Caricabatterie Rapido Compatibile con iPhone 14/13/12/11/Pro Max/Plus/SE/MagSafe, Samsung S22/S21/Note20, Pixel 6 (20% + coupon 15%); Proscenic WashVac F20 3-In-1 Aspirapolvere Senza Fili , Lavapavimenti,Serbatoio dell'Acqua 1L e Batteria Rimovibile, APP& Assistente Vocale,Pulizia per Superfici Asciutti o Bagnati,Colore Grigio a €289,00 (coupon 110€);

, Lavapavimenti,Serbatoio dell'Acqua 1L e Batteria Rimovibile, APP& Assistente Vocale,Pulizia per Superfici Asciutti o Bagnati,Colore Grigio (coupon 110€); Fujifilm instax mini 12 Clay White - Macchina Fotografica Istantanea , Specchietto Selfie e Modalità Close Up, Esposizione Automatica, Design Pop, Dimensioni Stampa 86 mm x 54 mm a €74,99 (17%);

instax mini 12 Clay White - , Specchietto Selfie e Modalità Close Up, Esposizione Automatica, Design Pop, Dimensioni Stampa 86 mm x 54 mm (17%); Bessline Power Bank 10000 mAh , Caricatore Portatile Mini con Display LED, 3A USB C (Ingressi & Uscite) Powerbank Compatibile con iPhone Samsung S22 Xiaomi Huawei iPad AirPods a €15,19 (coupon 20%);

, Caricatore Portatile Mini con Display LED, 3A USB C (Ingressi & Uscite) Powerbank Compatibile con iPhone Samsung S22 Xiaomi Huawei iPad AirPods (coupon 20%); Mini PC Windows 11 Pro, Intel Core i7-10710U(fino a 4,9 Ghz) 16GB RAM 512GB SSD Micro Desktop Computers【Wifi 6/Bluetooth5.2】a €409,00 (coupon 120€);