Amazon: ecco il nuovo Kindle, preordini aperti ADESSO

Kindle si rinnova: la nuova generazione del noto e-book reader è stata annunciata oggi da Amazon ed è già disponibile per il preordine con spedizioni che cominceranno il 12 ottobre.

Il dispositivo si contraddistingue per caratteristiche premium offerte ad un prezzo accessibile: 99,99 euro per un device che include un display da 6 pollici ad alta risoluzione da 300 ppi, ricarica USB-C, una batteria capace di durare fino a 6 settimane e spazio di archiviazione fino a 16GB.

Amazon Kindle 2022: le caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo

Caratteristica saliente del nuovo Amazon Kindle è il display da 6 pollici antiriflesso e alta risoluzione da 300 ppi: è un numero di pixel tre volte superiore rispetto alla generazione precedente per immagini e testi che sembreranno come su carta stampata.

Grazie alla modalità scura e alla luce frontale regolabile puoi avere un'esperienza di lettura confortevole in tutte le situazioni, sia alla luce diretta del sole o completamente al buio. Il dispositivo include tutte le caratteristiche amate dagli appassionati: X-Ray, per dettagli su persone o luoghi menzionati in un libro, e un dizionario integrato con cui cercare rapidamente ogni parola.

Il nuovo Kindle è stato progettato per essere ancora più leggero e compatto: lo porti in tasca e lo tieni con una mano senza stancarti. E con una durata della batteria garantita fino a sei settimane devi preoccuparti raramente di ricaricarlo. I 16GB di memoria, infine, ti offrono spazio a sufficienza per migliaia di titoli.

Non perdere tempo e prenota subito il nuovo Kindle a soli 99,99 euro. Lo riceverai a casa tua il giorno dell'uscita: il prossimo 12 ottobre.

