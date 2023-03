Amazon Linux 2023: migliorate le feature di sicurezza

Il team di developer Amazon ha reso noto ai propri utenti ed alla community di addetti ai lavori la disponibilità della nuova build stabile della distribuzione Amazon Linux 2023. Per la precisione tale edizione è dedicata ai sistemi cloud AWS (Amazon Web Services) ovvero quella divisione di Amazon che concretamente si occupa di erogare i diversi servizi di cloud computing per i diversi clienti. Amazon Linux 2023 implementa diverse migliorie rispetto alla precedente edizione, Amazon Linux 2, e sostanzialmente va ad adottare un approccio definito dal team di coder come "security-by-default" cosi da migliorare la robustezza dei vari servizi eseguiti all'interno di Amazon Linux 2023.

Ecco una parte dell'annuncio pubblicato sul blog ufficiale del progetto:

"Amazon Linux 2023 offre un'integrazione perfetta con i diversi servizi AWS oltre che con gli strumenti di sviluppo disponibili sulla piattaforma. Questa release gode di prestazioni ottimizzate per tutte le varie Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) Graviton-based instance oltre che con AWS Support senza costi di licenza extra. A partire da Amazon Linux 2023 una nuova major release della distribuzione verrà resa disponibile ogni 2 anni. Questa nuova tipologia di ciclo di sviluppo offre dei rilasci maggiormente prevedibili oltre a 5 anni di supporto, andando quindi a semplificare la pianificazione degli upgrade per tutti gli utenti."

Amazon Linux 2023 integra quindi una serie di miglioramenti prestazionali che permettono tempi di avvio e di esecuzione degli applicativi più rapidi. In tale versione SELinux (Security-Enhanced Linux), un modulo di sicurezza del kernel Linux che fornisce un insieme di strumenti per monitorare i vari accessi, è abilitato di default ed integra una pletora di preconfigured security policies. Ad esempio la permissive mode ed IMDSv2 sono ora attivate di base.

Sempre in Amazon Linux 2023 troviamo OpenSSL 3, la più recente implementazione open source dei protocolli SSL (Secure Sockets Layer) e TLS (Transport Layer Security), ed XFS, che ora viene utilizzato come root file-system.