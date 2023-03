Una pendrive è per sempre? No purtroppo, quelli sono i diamanti. La triste verità è che le chiavette USB hanno una sorta di potere: svaniscono nel nulla, e senza alcun reale motivo. Come per magia risultano introvabili, finite in un'altra dimensione a cui a noi non è permesso entrare.

Ora, battute (e viaggio nel Multiverso) a parte, la pendrive è un accessorio così piccolo (per questo facile da trasportare) ma così utile e versatile. Non possiamo farne a meno oggi e sarà così anche in futuro. Permette infatti di memorizzare file, scambiarli, installare sistemi operativi e tanto altro ancora. Ecco perché è sempre una buona idea averne più di una nel proprio cassetto.

E in questo ci può aiutare Amazon, che oggi propone interessanti sconti su un bel po' di pendrive. Di seguito trovi le migliori, per tutte le tasche e tutte le esigenze.

Pendrive, oggi c'è il festival delle offerte su Amazon

Netac 64GB

Con lo sconto del 33% concludi l'acquisto a meno di 8€. Buon rapporto qualità-prezzo per la pendrive Netac da 64GB: USB 3.0 e velocità di lettura fino a 90 MB/s (quella di scrittura è fino a 30 MB/s).

Kingston DataTraveler Exodia 64GB

Oggi è in sconto (-24%) e quindi è ancora più invitante. La Kingston DataTraveler Exodia da diversi mesi è la prima scelta su Amazon in fatto di chiavette USB. Il brand è più che affidabile e le performance non scherzano: poter contare sullo standard USB 3.2 Gen 1 non è mica poco.

Lexar 128GB

Anche con Lexar si va sul sicuro e la sua pendrive da 128GB con USB 3.0 è tra le più popolari su Amazon (e non solo). Il prezzo è ottimo: 18,99€ grazie allo sconto del 9% già applicato e a quello aggiuntivo del 5% che si ottiene spuntando la casella del coupon.

SanDisk Ultra Fit 32GB

La Ultra Fit di SanDisk è incredibilmente compatta. Il marchio è sinonimo di affidabilità, e poi con lo standard 3.1 le performance non presteranno mai il fianco a debolezze. Il prezzo per il taglio da 32GB è ottimo: solo 8,99€ con lo sconto Amazon del 10%.

Topesel 32GB

Questa è certamente la più versatile, perché dotata sia del connettore USB-A che del connettore USB-C. È un accessorio 2-in-1 che ti tornerà molto utile, e poi con lo sconto Amazon del 15% paghi questa pendrive da 32GB meno di 9€.

Bonus per i fan di Star Wars

Pur avendo qualche anno in più sulle spalle (lo standard è il 2.0), questa chiavetta USB da 16GB è una gioia per gli occhi per chiunque sia un appassionato di Star Wars. Han Solo in tutto il suo splendore.

