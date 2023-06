ropropproChi è alla ricerca di prodotto audio di qualità ma a prezzi non eccessivamente alti, deve obbligatoriamente puntare su JBL. L'azienda statunitense è specializzata in questo settore e proponi diverse tipologie di articoli, tra cui altoparlanti Bluetooth e auricolari wireless. E poi, con l'estate ormai dietro l'angolo, è meglio munirsi già oggi di un dispositivo per ascoltare musica anche in riva al mare o durante una escursione nel verde.

Fortuna vuole che su Amazon diversi articoli di JBL siano in promo, con sconti che arrivano addirittura al 40% (come nel caso dei Live Flex). Di seguito trovi la Top 5 dei prodotti JBL da non farsi sfuggire.

JBL: fioccano gli sconti su Amazon in vista dell'estate

JBL Charge 5 - Speaker Bluetooth (-13%)

Caratteristiche principali:

Autonomia di 20 ore

Resistente ad acqua e polvere (IPX67)

Funzione PartyBoost

Tecnologia proprietaria Pro Sound, driver racetrack e due Bass Radiator

JBL LIVE PRO 2 - Auricolari wireless (-21%)

Caratteristiche principali:

Cancellazione adattiva del rumore

Impermeabilità (IPX5)

Autonomia fino a 40 ore

Driver dinamici da 11 mm

Compatibilità con tutti i sistemi operativi

Altoparlante Bluetooth GO 3 ECO (-11%)

Caratteristiche principali:

Design compatto e robusto

Resistenza ad acqua e polvere (IP67)

Versione ECO, ovvero realizzato con materiali riciclati

Autonomia fino a 5 ore con una sola ricarica

Speaker Bluetooth CLIP 4 ECO (-23%)

Caratteristiche principali:

Design portatile e compatto, con moschettone e materiali riciclati

Resistenza ad acqua e polvere (IP67)

Autonomia fino a 10 ore

Pulsanti a pressione

JBL Live Flex (-40%)

Caratteristiche principali:

Design open-ear

Resistenza ad acqua e polvere (certificazione IP54)

Cancellazione adattiva del rumore

6 microfoni

Autonomia fino a 40 ore

Tecnologia Spatial Sound e driver al neodimio da 12 mm

Quantum 350 (-20%)

Caratteristiche principali:

Cuffie da gaming over-ear wireless

Microfono Boom direzionale removibile

Compatibile con PC e console

Tecnologia QuantumSurround per esperienza immersiva a 360° (solo PC)

Padiglioni in memory foam rivestiti in morbida pelle PU

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.