Amazon Echo Spot ad un prezzo fenomenale, approfitta ora dello sconto oltre il 40%

Se stai cercando un altoparlante intelligente che sia affidabile ed economico, il dispositivo di Amazon chiamato Echo Spot consente di effettuare chiamate video e vocali oltre a tutte le altre funzioni dedicate. Acquistalo ora su Amazon a soli 74,99€ invece di 129,99€

L'Echo Spot ha le stesse funzionalità degli altri prodotti Echo, quindi è possibile utilizzare i comandi vocali per gestire la casa intelligente, ascoltare barzellette, controllare il meteo e ascoltare musica da servizi come Spotify e Amazon Music.

Oltre a essere più economico del modello più avanzato, l'Echo Show, i punti di forza dell'Echo Spot sono le dimensioni e il design. Anche se Amazon consiglia di utilizzarlo come sveglia a comando vocale, è bene assicurarsi di silenziare il microfono e la fotocamera prima di andare a dormire, per evitare che i propri contatti ci ascoltino per sbaglio. Fortunatamente lo Spot, come l'Echo Show, è dotato di un pulsante di disattivazione dell'audio e di un'opzione "non disturbare" per evitare di essere disturbati durante il sonno.

A parte questo, lo Spot funziona bene come sveglia high-tech. Quando non lo si usa per le videochiamate o le richieste di informazioni, la parte anteriore mostra un elegante quadrante dell'orologio in uno dei 17 design disponibili. Al primo risveglio, sullo schermo scorrono brevi notizie sulle quali è possibile chiedere ulteriori informazioni.

È possibile effettuare e ricevere conversazioni video e vocali, visualizzare le flashcard di Amazon in risposta a una domanda posta ad Alexa e visualizzare i testi delle canzoni in risposta alla riproduzione di un brano preferito. Lo Spot è compatibile con un'ampia gamma di prodotti per la casa intelligente, tra cui luci e termostati intelligenti. Grazie al suo schermo, è anche un ottimo compagno per le telecamere di sicurezza intelligenti come la Nest IQ cam, il cui feed è accessibile con un semplice comando vocale. Approfitta ora dello sconto del 42% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita

