Amazon Echo Show 8 in sconto del 42 % su Amazon

Amazon Echo Show 8 di seconda generazione ha un display touchscreen HD e una fotocamera da 13MP. Espande le capacità dei dispositivi Alexa esistenti utilizzando le sue capacità video. Collegando l'Echo Show 8 alla rete wireless di casa è possibile riprodurre automaticamente la musica, videochiamare gli amici, controllare il meteo e il traffico, ascoltare i risultati sportivi, vedere i film e molto altro ancora. Echo Show 8 è dotato di quattro microfoni e di Wi-Fi a doppia banda. Acquistalo ora per natale su Amazon a soli 74,99€ invece di 129,99€

Echo Show 8 è in grado di rispondere alla voce dell'utente grazie ai microfoni già integrati nel dispositivo. Inoltre, Echo Show 8 è dotato di Amazon Alexa e può essere utilizzato, tra le altre cose, per informarsi sul meteo e sulle condizioni del traffico durante gli spostamenti. Echo Show 8 è anche dotato di Bluetooth integrato per l'accoppiamento e la riproduzione wireless di musica da un'ampia gamma di dispositivi, tra cui smartphone e tablet.

Durante una conversazione video, è semplice includere tutti nell'inquadratura quando si utilizza una fotocamera con una risoluzione di 13 megapixel che esegue automaticamente la panoramica, lo zoom e l'inquadratura della scena. Chiedete ad Alexa di contattare parenti e amici che dispongono dell'app Alexa, di un dispositivo abilitato ad Alexa o di applicazioni come Zoom, in modo da potervi collegare con loro il più rapidamente possibile.

Alexa è in grado di visualizzare gli appuntamenti e gli elenchi di cose da fare, oltre a fornire le ultime notizie dalle fonti preferite. Utilizzando la voce o il display interattivo di Echo Show 8, potete gestire la vostra casa intelligente quando è abbinato a dispositivi compatibili, come lampadine, termostati e altro. Grazie alla tecnologia smart home, è possibile accendere automaticamente una lampadina o far partire la musica non appena si entra in una stanza.

Accedete alla videocamera integrata in modo sicuro ogni volta che volete avere un senso di sicurezza dando un'occhiata intorno a voi. Inoltre, potete utilizzare Alexa Guard insieme a Echo Show 8 per aiutarvi a mantenere un ambiente sicuro per la vostra famiglia e i vostri cari. Alexa è in grado di fornire avvisi intelligenti se il dispositivo Echo sente i rumori di possibili intrusi, allarmi antifumo o vetri che si infrangono mentre Guard è impostato in modalità Away. Approfitta ora dello sconto del 42% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

