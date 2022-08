Amazon acquisisce iRobot, azienda leader nella produzione di robot di consumo

Amazon e iRobot hanno annunciato in queste ore di aver stipulato un accordo di fusione definitivo in base al quale la prima acquisirà iRobot, la nota azienda globale di robot di consumo che progetta e costruisce robot premurosi e innovazioni domestiche intelligenti che migliorano la vita. "Sappiamo che risparmiare tempo è importante e le faccende domestiche richiedono tempo prezioso che può essere speso meglio facendo qualcosa che i clienti amano", ha affermato Dave Limp, vicepresidente senior di Amazon Devices & Services.

A proposito di Amazon e iRobot...

“Nel corso di molti anni, il team di iRobot ha dimostrato la sua capacità di reinventare il modo in cui le persone puliscono con prodotti incredibilmente pratici e fantasiosi, dalla pulizia quando e dove vogliono i clienti evitando gli ostacoli comuni in casa, allo svuotamento automatico del cestino di raccolta. I clienti adorano i prodotti iRobot ,e sono entusiasta di lavorare con il team di iRobot per inventare modi che rendano la vita dei clienti più facile e divertente".

Amazon acquisirà iRobot per 61 dollari per azione in una transazione interamente in contanti del valore di circa 1,7 miliardi di dollari, compreso il debito netto di iRobot. Il completamento della transazione è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l'approvazione da parte degli azionisti di iRobot e le approvazioni normative. Al termine,Colin Angolorimarrà come CEO di iRobot.

iRobot ha introdotto il primo robot aspirapolvere Roomba nel 2002. Oggi è un'impresa globale che ha venduto milioni di robot in tutto il mondo. Il portafoglio di prodotti di iRobot include tecnologie e concetti avanzati per la pulizia, la mappatura e la navigazione. Partendo da questo portafoglio, gli ingegneri di iRobot stanno costruendo robot e dispositivi per la casa intelligente per aiutare i consumatori a rendere le loro case più facili da mantenere e luoghi più sani in cui vivere. Se volete toccare con mano uno dei prodotti più famosi dell'azienda, in questo momento potete acquistare su Amazon iRobot Roomba, un robot aspirapolvere e lavapavimenti: il prezzo è super conveniente, appena 279 euro incluse le spedizioni gratuite.

