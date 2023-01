Amazfit T-rex Pro è uno dei migliori smartwatch in offerta oggi su Amazon

L'Amazfit T-Rex Pro, il seguito dell'Amazfit T-Rex che ha debuttato al CES 2020, è uno smartwatch completamente funzionale. Zepp Health Corp, precedentemente nota come Huami Corp, non produce solo questa coppia di smartwatch, ma anche un'ampia gamma di altri smartwatch meno adatti all'uso all'aperto. Acquistalo su Amazon a soli 119,90€ invece di 169,90€.

Il design dell'Amazfit T-rex Pro è l'aspetto che più divide; è un ritorno agli anni '80 nella concezione di un robusto orologio per l'outdoor, un'impressione rafforzata dalla superficie dell'orologio ricca di informazioni. Superata la prima impressione, si scopre una grande quantità di attività. I quattro pulsanti sono comodamente etichettati e posizionati ai quattro angoli, come si addice all'estetica del design dell'epoca. Il display AMOLED, molto brillante, è protetto da una cornice in policarbonato e il rivestimento antimpronta del display in vetro temperato è efficace.

Sul retro, si trova un contatto metallico per il caricatore magnetico e un supporto in policarbonato per quattro sensori. Il caricatore magnetico è progettato in modo da non poter essere collegato nel modo sbagliato. L'Amazfit T-rex Pro ha superato 15 test di livello militare, tre in più rispetto all'Amazfit T-Rex. Questi test includono l'esposizione a temperature comprese tra -40 gradi Celsius e 70 gradi Celsius, oltre a umidità, ambienti ultra secchi e nebbia salina. Resiste a cadute, neve, docce, nuoto, snorkeling e altre attività acquatiche a bassa velocità e ha una resistenza all'acqua di 10 ATM.

I punti di forza dell'Amazfit T-rex Pro risiedono nella sua serie di sensori, che gli consentono di supportare quattro sistemi satellitari (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) per una localizzazione più rapida e precisa; di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue; di monitorare la frequenza cardiaca in più zone; di funzionare come bussola e altimetro barometrico.

Anche in questo caso, i sensori dimostrano il loro valore fornendo dati essenziali che variano in base al profilo sportivo selezionato. Con una durata presunta di 18 giorni di "utilizzo medio" e 40 ore di funzionamento continuo del GPS, la durata della batteria è piuttosto buona. Approfitta ora dello sconto del 29% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

