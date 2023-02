Amazfit GTS 2 Mini è in offerta ad un prezzo inferiore del 28% su Amazon

I fitness tracker economici di Amazfit hanno ripetutamente conquistato clienti e recensori. I prodotti dell'azienda hanno molte capacità di monitoraggio del fitness superiori e spesso hanno un prezzo inferiore rispetto ad altre alternative simili. L'Amazfit GTS 2 Mini potrebbe essere facilmente confuso con qualsiasi altro fitness tracker presente sul mercato. Nonostante l'assenza di un look distintivo, il tracker è abbastanza piacevole da usare per lunghi periodi di tempo. Acquistalo su Amazon a soli 64,84€ invece di 89,90€.

Chi è interessato all'acquisto dell'indossabile non si accorgerà quasi che l'unità è attaccata al polso, dato che pesa solo 19 grammi. Come ci si poteva aspettare, il dispositivo è un ottimo compagno durante l'esercizio fisico e il suo design leggero consente di indossarlo anche a letto senza provare alcun dolore.

L'Amazfit GTS 2 Mini ha una certificazione 5 ATM, che lo rende adatto all'uso sotto la doccia o in piscina, oltre che agli esercizi più sudati. Il dispositivo ha una struttura in metallo che, come già detto, aumenta la durata dell'indossabile. Inoltre, il dispositivo è dotato di perni a sgancio rapido, in modo che i clienti possano semplicemente migliorare l'aspetto del loro wearable sostituendo i cinturini in silicone forniti di serie. Inoltre, il GTS 2 Mini, a differenza di altri indossabili, è dotato di un pulsante fisico che può essere utilizzato per chiudere un'applicazione o rivelare il cassetto delle applicazioni.

Il wearable è dotato di uno schermo AMOLED da 1,55 pollici che, con i suoi 450 nit, è abbastanza luminoso da poter essere utilizzato alla luce diretta del sole. L'assenza di retroilluminazione sul display è un altro vantaggio rispetto ad altri monitor LCD. Anche la risposta al tocco dello schermo ha superato le mie aspettative. La reattività dello schermo e dell'interfaccia utente è stata eccellente. Inoltre, il testo sul display del GTS 2 Mini sembra incredibilmente nitido, poiché lo schermo è piuttosto denso di pixel per le sue dimensioni.

La capacità dell'indossabile di trasmettere gli avvisi dalle applicazioni di messaggistica standard è un indubbio vantaggio. Inoltre, l'oggetto è compatibile con l'assistente vocale Alexa, che consente agli utenti di controllare il dispositivo con la voce. È possibile utilizzare il microfono integrato per impostare un timer o ottenere le previsioni del tempo, ad esempio. Tuttavia, l'orologio non può essere utilizzato per effettuare telefonate. È possibile ignorarle completamente o rispondere via SMS passando il dito sul display del dispositivo indossabile. L'applicazione Zepp, che funziona insieme all'orologio, consente inoltre di modificare le risposte preimpostate.

In particolare, l'indossabile è compatibile con un'ampia varietà di quadranti e l'utente può persino modificare le complessità di alcuni dei modelli di orologio disponibili. È interessante che l'orologio da polso consenta di gestire la libreria multimediale e di programmare gli allarmi senza mai togliersi il polso. Approfitta ora dello sconto del 28% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

