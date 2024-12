Amazfit GTS 2: chiamate, 90 modalità sportive e assistente vocale (59€)

Se vuoi uno smartwatch di ottima qualità spendendo molto meno dai un'occhiata a questa strepitosa occasione che ti sto segnalando. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Amazfit GTS 2 a soli 59,90 euro, invece che 109,41 euro.

Potresti non vederlo da mobile ma tieni conto che sul prezzo di listino c'è uno sconto del 45% che quindi adesso ti fa risparmiare la bellezza di quasi 50 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 11,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Amazfit GTS 2 a questa cifra è da prendere subito

Non ci sono dubbi, a questo prezzo Amazfit GTS 2 è uno dei migliori smartwatch da acquistare oggi. Oltre al prezzo, decisamente vantaggioso, siamo di fronte a un dispositivo con tantissime caratteristiche interessanti. Possiede oltre 90 modalità sportive per tenerti in forma ed è resistente all'acqua fino a 50 metri. Ha un bellissimo display AMOLED da 1,65 pollici e un cinturino in silicone robusto e confortevole.

È in grado di tenere costantemente monitorato il tuo corpo restituendo dati precisi sia mentre svolgi attività sportive che mentre sei a riposo. Ha il GPS integrato per tracciare i tuoi percorsi, puoi parlare con il tuo assistente vocale e addirittura rispondere alle chiamate direttamente dal polso. La connessione avviene tramite il Bluetooth e risulta perfettamente stabile fino a grande distanza. Inoltre puoi anche caricare la musica fino a 3 GB.

Il prezzo è davvero bassissimo per quello che offre e devi fare in fretta o rischi che non sia più disponibile tra poco. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Amazfit GTS 2 a soli 59,90 euro, invece che 109,41 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua dopo Natale senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.