Amazfit GTR 3 è lo smartwatch da mettere al polso, ora al 21%

Oggi puoi fare un vero colpaccio e metterti al polso uno smartwatch spettacolare a un prezzo veramente interessante. Prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello Amazfit GTR 3 a soli 118,80 euro, invece che 149,90 euro.

Tieni presente che con questo sconto del 21% il prezzo si avvicina tantissimo al minimo storico. Va da sé dunque che per averlo devi essere velocissimo. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Amazfit GTR 3: lo smartwatch con GPS e Alexa integrati

Una delle caratteristiche che rendono Amazfit GTR 3 unico è l'integrazione di Alexa. Potrai parlare con il tuo assistente vocale direttamente dal polso. Chiedi ad esempio di farti una traduzione, imposta una sveglia o fatti dire il tempo che farà domani. Tutto questo in un bellissimo display AMOLED da 1,39 pollici molto fluido e dai colori intensi. Perfettamente visibile anche alla luce del sole. Con il suo design elegante è perfetto per ogni attività.

Possiede oltre 150 modalità sportive integrate che ti permettono di mantenerti in forma. Mentre le svolge il tuo smartwatch monitor a la frequenza cardiaca, le calorie bruciate, i km percorsi e molto altro. Potrai vedere tutto questo non solo dal tuo polso ma anche tramite l'app dedicata. Inoltre ha il GPS integrato e quindi può tracciare i tuoi percorsi in modo preciso senza la necessità di avere dietro il tuo smartphone. È dotato di una super batteria in grado di durare per 21 giorni ed è resistente all'acqua fino a 5 ATM.

Un super dispositivo dunque che in questo momento potrai avere a un ottimo prezzo. Non perdere l'occasione, vai ora su Amazon e acquista il tuo Amazfit GTR 3 a soli 118,80 euro, invece che 149,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

