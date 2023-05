Altoparlanti Surround Bose 700: su Amazon OLTRE 150,00 EURO di SCONTO!

Alzare l'asticella della qualità audio a casa e non, è qualcosa che si può fare solamente con i prodotti di altissimo livello, e soprattutto che portino alto un blasone di qualità riconosciuto. Ovviamente ci sono dei marchi che spiccano più di altri quando si parla di eccellenza sonora, e ovviamente Bose è uno di questi. Nel caso stiate cercando di ampliare il vostro impianto, magari in accoppiata con una soundbar, gli altoparlanti surround Bose 700 potrebbero essere quel salto in più, ora ad un prezzo più basso su Amazon!

Infatti da oggi su Amazon l'altoparlante surround Bose 700 è in offerta a soli 470,00€, con un ghiotto 22% di sconto sul prezzo di listino, e ulteriori 23,50€ di sconto che vi saranno fatti al checkout, e quindi con un totale di più di 150,00€ risparmiati per voi!

Altoparlanti Surround Bose 700: l'eccellenza audio

Stiamo parlando di un prodotto incredibile, con connettività a infrarossi e compatibile anche con Bluetooth, e consigliato per sistemi audio con suono surround, e potete controllarli tramite l'applicazione. Questi gioielli sono progettati per abbinarsi alla Bose Soundbar 700 e migliorarne l'estetica globale e le prestazioni audio. Propone un suono wireless di qualità cinematografica per il tuo intrattenimento.

Per utilizzarli, dovrete collegare gli adattatori degli altoparlanti surround Bose 700 a una fonte di alimentazione, e connettere i ricevitori alla Soundbar in modalità wireless. Oltre alla già citata Bose Soundbar 700, potrete sfruttarli anche con la Bose Soundbar 500 e la Soundbar SoundTouch 300.

