Alleanza Consob Google: insieme per arginare le truffe online

La Consob, autorità italiana per la vigilanza sui mercati finanziari, ha recentemente avviato una significativa collaborazione con Google per contrastare le truffe online e difendere i risparmiatori italiani dai raggiri sempre più diffusi sul web. Questo accordo mira a bloccare in modo preventivo le pubblicità ingannevoli legate a investimenti fraudolenti, proteggendo così gli utenti da offerte che, dietro false promesse, mirano solo a sottrarre denaro.

Attraverso un sistema avanzato di filtraggio, Google si impegna a impedire che gli annunci di investimenti truffaldini raggiungano gli utenti finali, riducendo notevolmente il rischio per i risparmiatori. Si tratta di un importante passo avanti nella lotta alle frodi digitali, poiché molte di queste offerte fuorvianti fanno leva sulle piattaforme pubblicitarie per ottenere visibilità e attrarre persone ignare. Grazie a questa nuova difesa, gli italiani avranno una barriera in più contro i tentativi di truffa che proliferano specialmente sui social media e sui motori di ricerca.

La Consob vuole estendere la collaborazione alle principali piattaforme social

Federico Cornelli, commissario della Consob, ha sottolineato come questa collaborazione potrebbe rappresentare solo l'inizio di un approccio più ampio: estendere la collaborazione anche ad altre piattaforme come Meta, X e LinkedIn permetterebbe di creare una rete di sicurezza ancora più solida. L’obiettivo è quello di costruire un fronte comune tra istituzioni e colossi digitali per affrontare in modo coordinato un fenomeno che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti.

Durante il recente convegno organizzato da Consob in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, è emersa l'importanza di un approccio condiviso tra autorità, aziende digitali e cittadini. Rappresentanti di istituzioni chiave come la Banca d'Italia, la Polizia Postale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale hanno partecipato all’incontro, evidenziando la consapevolezza del problema e la determinazione a trovare soluzioni concrete e durature per proteggere i risparmiatori italiani.