AKASO Action Cam EK7000 Pro: su Amazon arriva uno SCONTO del 15%

Pensando alle fotocamere "da azione" vi verranno in mente di sicuro mille avventure all'aperto, o vacanze da sogno da immortalare mentre effettuate attività fuori dall'ordinario, ed effettivamente è proprio questo di cui si parla. AKASO è una garanzia per questo tipo di prodotto a basso budget, sia per coloro che vogliono immortalare le proprie esperienze, sia per i più avventurieri che vogliono scattare e riprendere in ambiti più movimentati, o addirittura sott'acqua. Prova di tutta questa qualità è anche la AKASO action cam EK7000 Pro.

Sappiate che se volete un pezzo del genere, oggi è la vostra grande occasione, perché potrete aggiudicarvi su Amazon la AKASO action cam EK7000 Pro a soli 76,49€, con uno sconto del 15% sul prezzo totale di listino e un risparmio di circa 13,00€.

Action cam AKASO EK7000 Pro: seguite l'avventura

Questa action cam sfrutta una memoria Micro SD che potrete ampliare a vostro piacimento, possiede uno schermo da 2 pollici e ha una risoluzione di acquisizione di 4K. Compresi con il pacchetto avrete anche gli accessori in un pratico kit, per usufruirne al meglio.

La action cam AKASO EK7000 Pro offre video 4K/30fps, 2.7K/30fps, 1080P/60fps e foto da 20MP, e possiede anche la stabilizzazione elettronica dell'immagine. Come già anticipato inoltre possiede anche una custodia impermeabile che potrete sfruttare per fare le vostre riprese fino a una profondità di 131 piedi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.