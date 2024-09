AirPods Pro (2023) con USB Type-C: sconto del 18% su Amazon, li paghi solo 229€

Grazie alle prestazioni elevate, al comfort straordinario e alle innovative tecnologie all’avanguardia, gli AirPods Pro (2023) con custodia USB Type-C rappresentano la scelta perfetta per tutte le esigenze. Pensa che li trovi attualmente disponibili su Amazon al prezzo competitivo di 229,00€, con IVA inclusa e spese di spedizione gratuite. Corri a prenderli adesso e non pensarci troppo; a questa cifra sono imperdibili e vantano features assurde.

AirPods Pro (2023): ecco perché comprarli

Gli AirPods Pro (2023) integrano le tecnologie Adaptive Transparency e Active Noise Cancellation (ANC). Quest'ultimo serve per ridurre significativamente i rumori esterni, consentendoti di immergerti completamente nella tua musica o nei podcast, senza distrazioni. Sono perfetti per ambienti rumorosi come i mezzi pubblici o gli aeroporti, offrendo un isolamento acustico eccezionale. L'altra modalità invece, ti permette di ascoltare i suoni ambientali mantenendo un'elevata qualità del suono.

Il design è studiato per adattarsi perfettamente all’orecchio, garantendo comfort anche durante lunghi periodi di ascolto. Non di meno, sono dotati del supporto all'audio spaziale e sono in grado di offrire un’esperienza di ascolto avvolgente e tridimensionale grazie al tracciamento dinamico della testa.

Una delle principali novità del modello 2023 è la custodia con ricarica USB Type-C, che permette di beneficiare di una ricarica rapida e pratica utilizzando il cavo USB-C, sempre più diffuso e compatibile con molti dispositivi moderni. Bastano 5 minuti sotto la corrente per ottenere fino a un’ora di ascolto, e la custodia, completamente carica, offre fino a 30 ore di autonomia. Gli auricolari hanno anche i controlli touch intuitivi che semplificano la gestione della riproduzione musicale, delle chiamate e dell’Assistente vocale senza dover prendere in mano il telefono. L’integrazione con i dispositivi Apple è fluida e immediata, grazie al chip H2. Gli AirPods Pro (2023) sono disponibili su Amazon al prezzo speciale di soli 229,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: corri a prenderli adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.