AirPods Pro 2 con custodia MagSafe sono al 22% su eBay, un affare

Di auricolari wireless ce ne sono tantissimi in commercio ma come le AirPods Pro 2 non ce n'è e ora su eBay le puoi avere a soli 226,99 euro, invece che 299,99 euro.

Questo sconto del 24% ti permette di risparmiare la bellezza di 73 euro sul totale. È chiaro che una promozione del genere non può durare a lungo e quindi per non rischiare di perderla dovrai essere velocissimo. D'altra parte siamo di fronte alle cuffiette Bluetooth più amate e acquistate di sempre nella loro versione con custodia di ricarica wireless. Sono comodissime e le potrai usare per tutto il giorno senza nemmeno sentirle. Godono di un audio spettacolare e ti permetteranno di fare chiamate senza disturbi.

AirPods Pro 2: le regine calano di prezzo

Sul fatto che AirPods Pro 2 sono le migliori cuffiette Bluetooth in circolazione non penso che ci siano dubbi, solo i modelli successivi possono eguagliarle. Ecco perché a questa cifra sono da prendere al volo. Come ti dicevo sono estremamente piccoli e leggeri, con cuscinetti morbidi che si adattano all'orecchio e isolano bene dal rumore esterno. Hanno una funzione intelligente che rileva automaticamente quando stai parlando con qualcuno e abbassano di conseguenza il volume, così non devi mettere e togliere le cuffiette.

Godono poi della cancellazione attiva del rumore per ascoltare quello che vuoi senza disturbi e della modalità trasparenza per non isolarti completamente da ciò che ti circonda. Il chip H2 garantisce un suono eccezionale e un'equalizzazione adattiva in tempo reale. Puoi attivare Siri senza usare le mani e godono di una super batteria da 6 ore con una sola ricarica e con altre 30 ore grazie alla custodia MagSafe.

Non perdere tempo perché ci sono pochissime unità disponibili a questo prezzo. Dunque prima che sia tardi vai su eBay e acquista le tue AirPods Pro 2 a soli 226,99 euro, invece che 299,99 euro. Ordinale ora per riceverle a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

