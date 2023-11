AirPods 2 a prezzo SGRETOLATO su Amazon, SCONTO del 33%

Se vuoi delle cuffiette wireless senza rivali allora devi sicuramente avvalerti di questa super offerta che ho scovato su Amazon. Dunque metti subito nel tuo carrello AirPods 2 a soli 99,99 euro, invece che 149 euro.

Sì ha i capito ben, non ci sono errori, sei di fronte a uno sconto del 33% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare più di 49 euro sul totale. Una promozione da non perdere per nessun motivo al modo. Anche perché si avvicina al prezzo più basso di sempre per cui non potrà durare a lungo.

AirPods 2: il prezzo adesso è da sogno, non perderle

Sicuramente a questo prezzo non c'è nemmeno da parlarne, ma solo da acquistarle. Comunque vediamo insieme le caratteristiche principali:

Suono e chiamate: probabilmente una delle caratteristiche principali è l'audio eccellente. Grazie al chip H1 avrai una connessione perfetta e quindi senza latenza. Inoltre ha sue sensori ottici e due microfoni beamforming per chiamate di altissima qualità.

Comandi: puoi passare facilmente da un brano all'altro, rispondere a una chiamata e addirittura chiedere a Siri quello che vuoi.

puoi passare facilmente da un brano all'altro, e addirittura chiedere a quello che vuoi. Comfort: sono leggerissimi, appena 4 grammi, e quando le infili alle orecchie garantiscono una perfetta vestibilità. Le puoi tenere per molto tempo senza nemmeno rendertene conto.

Adesso sono assolutamente l'acquisto del giorno, ma devi fare in fretta perché a questa cifra le vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in un attimo. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue AirPods 2 a soli 99,99 euro, invece che 149 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.