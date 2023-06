Aggiungi Excel al tuo curriculum con questo corso a soli 16€

Negli ultimi decenni, l'informatica ha trasformato il modo in cui lavoriamo, offrendo una vasta gamma di strumenti che semplificano e velocizzano le attività quotidiane. Tra questi, Excel si è affermato come uno dei software più importanti e versatili, indispensabile in ogni settore professionale: le sue funzionalità avanzate e la sua flessibilità lo rendono infatti uno strumento fondamentale per numerosi ambiti lavorativi.

Se hai mai desiderato padroneggiare Excel in modo efficace, allora non puoi perderti questa offerta: uno sconto dell'80% sul corso "Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato". A soli 16,99 euro (anziché 84,99) avrai accesso illimitato al corso completo, a tutte le oltre 200 lezioni e più di 20 ore di video on-demand, più risorse scaricabili e un certificato di completamento.

Perché scegliere questo corso Excel?

Con oltre 42 mila iscritti e più di 15 mila recensioni positive, questo corso è diventato un vero e proprio best seller su Udemy, sia in Italia che a livello internazionale. Ma cosa rende questo corso così speciale?

Il primo elemento che salta all'occhio è l'approccio innovativo: niente video troppo lunghi che distolgono l'attenzione, ma lezioni dalla durata media di 8 minuti, con un massimo di 12 minuti ciascuna. Complessivamente, il corso offre quasi 20 ore di contenuti, con una struttura studiata appositamente per garantire un apprendimento efficace e coinvolgente.

A differenza di molti corsi presentazione che si limitano a fornire nozioni di base o intermedie, questo corso adotta un approccio "all-inclusive". Non troverai corsi separati per Excel base, intermedio o avanzato. Qui, l'obiettivo è formarti nell'utilizzo efficace di Excel, fornendoti strumenti concreti e casi di lavoro reali.

Un altro grande vantaggio di questo corso è la sua flessibilità: le lezioni sono state registrate utilizzando Excel 2016, ma puoi seguirlo tranquillamente anche con Excel 2010 o 2013. Questo ti permette di apprendere e applicare le competenze acquisite, indipendentemente dalla versione del software che utilizzi.

Le lezioni, frutto di innumerevoli ore di insegnamento presso importanti società e Corporate in vari settori, seguono una logica studiata meticolosamente. Sarai guidato passo dopo passo attraverso argomenti fondamentali e avanzati, corredati da numerosi quiz ed esercizi di diversa difficoltà. L'obiettivo è farti acquisire una piena maturità nell'utilizzo pratico di Excel, consentendoti di eccellere nel tuo ambito professionale.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di arricchire il tuo curriculum con una delle competenze più apprezzate e richieste nel mondo professionale di oggi. Non importa se sei un principiante assoluto o hai già una certa esperienza in Excel, questo corso è stato progettato per soddisfare le tue esigenze e portarti al livello di "eccellenza".

Approfitta subito dell'80% di sconto: ti permetterà di accedere illimitatamente al corso a soli 16,99 euro (una tantum). La promozione è disponibile soltanto per un tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.