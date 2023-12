Aggiungi 128GB di memoria con la Micro SD Samsung a 20€

La Samsung Memorie EVO Select mSD è una Micro SD che offre una generosa capacità di memoria di 128 GB, ideale per una vasta gamma di dispositivi, tra cui cellulari, smartphone, tablet, PC, action camera e droni. Grazie alla sua ultravelocità con velocità di lettura fino a 130 MB/s, questa scheda microSD assicura prestazioni veloci e affidabili, sebbene le performance potrebbero variare in base alla capacità specifica.

Dotata di un'interfaccia UHS-I grado 3, questa Micro SD offre una trasmissione dati efficiente, garantendo una gestione rapida dei file. La sicurezza è una priorità con 6 livelli di protezione. Questo livello di protezione rende questo prodotto adatto a qualsiasi circostanza e molto utile soprattutto durante i viaggi.

L'adattatore SD incluso amplia la versatilità della EVO Select, consentendo la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, compresi quelli che richiedono schede SD di dimensioni standard. Questa caratteristica fa sì che sia facilmente utilizzabile con fotocamere digitali, laptop e altri dispositivi che supportano l'interfaccia SD.

Questo prodotto, dunque, si distingue per la sua capacità di memoria notevole, prestazioni veloci e livelli avanzati di protezione, rendendola una scelta affidabile per catturare, archiviare e trasferire dati in modo sicuro su una varietà di dispositivi.

Su Amazon, oggi, l'offerta sulla Micro SD Samsung da 128GB è davvero molto interessante: viene applicato uno sconto del 19% e il prodotto viene venduto a 20€.