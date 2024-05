Aggiornamento IliadBox: un sacco di novità, stessi vantaggi di sempre

Iliad ha recentemente rilasciato un aggiornamento importante per il suo router, noto come iliadbox, che ha portato il firmware alla versione 4.8.9.1. Questo aggiornamento è caratterizzato da numerosi vantaggi e migliorie progettate per ottimizzare l'esperienza degli utenti e garantire una gestione più efficiente della rete domestica.

IliadBox Aggiornamento: i dettagli

Tra le principali novità introdotte dall'aggiornamento vi è la possibilità di attivare un firewall, consentendo agli utenti di filtrare il traffico IPv6 sconosciuto sui prefissi secondari. Ciò si traduce in una significativa elevazione del livello di sicurezza della rete domestica, aspetto di fondamentale importanza in un contesto in cui la sicurezza informatica è sempre più critica.

Inoltre, l'aggiornamento apporta notevoli miglioramenti alla stabilità del WiFi sia sul modem router sia sull'extender, garantendo una connessione più affidabile e una copertura wireless superiore in tutta la casa. Questo tipo di potenziamento risulta essenziale per assicurare un'esperienza di navigazione fluida e senza ostacoli per tutti gli utenti connessi alla rete.

Nell'interfaccia web dell'OS iliadbox, sono stati corretti anche alcuni errori testuali, migliorando così l'esperienza di navigazione e configurazione del router in termini di usabilità. Ciò semplifica la gestione della rete domestica anche per gli utenti meno esperti.

Un'altra novità introdotta è la funzionalità Eco-WiFi, che regola automaticamente le prestazioni del WiFi in base ai dispositivi connessi, spegnendo le bande inutilizzate per ridurre il consumo energetico. Qui non solo si contribuisce a una minore impronta ecologica complessiva del router, ma si preserva anche la durata della batteria dei dispositivi connessi alla rete WiFi.

Infine, è stata inclusa la modalità Total Sleep, utile per ridurre significativamente il consumo energetico quando il WiFi non è in uso, ottimizzando l'efficienza energetica del router e contribuendo a una pratica di gestione della rete domestica più sostenibile.

Altre novità

In parallelo all'aggiornamento del firmware dell'iliadbox, è stato rilasciato un aggiornamento dell'app iliadbox Connect, che introduce nuove funzionalità volte a migliorare l'interazione degli utenti con il dispositivo. Tra le novità più significative vi è un miglioramento dell'accoppiamento e della connessione, insieme all'assistenza nel caso in cui un iliadbox non venga rilevato sulla rete WiFi e a messaggi di errore più espliciti in caso di connessioni problematiche.

In aggiunta, sono state presentate nuove opzioni di personalizzazione dell'interfaccia, compresa la capacità di modificare l'orientamento del display di iliadbox, consentendo agli utenti di adattare l'interfaccia alle proprie preferenze e necessità.

Infine, la funzionalità di diagnostica WiFi è stata spostata sotto la voce Rete per semplificarne l'individuazione e risoluzione, permettendo agli utenti di gestire in maniera più agevole eventuali problemi legati alla connettività wireless.

Come aggiornare

Per gli utenti interessati a beneficiare di questi miglioramenti, l'aggiornamento dell'iliadbox è molto semplice: basta riavviare il router, operazione che può essere effettuata direttamente dall'interfaccia web, tramite l'app iliadbox Connect o mediante le impostazioni dirette sul dispositivo.

