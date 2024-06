Aggiornamenti di sistema Google di giugno 2024: ecco le novità

Gli aggiornamenti di sistema di giugno 2024 per i dispositivi Android hanno introdotto diverse novità che migliorano la sicurezza, la privacy e l'esperienza utente complessiva. Anche se Google non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale dettagliato sugli aggiornamenti, alcune delle principali innovazioni sono già emerse dalle "Note di rilascio del sistema Google" e da altre fonti.

Una delle novità più rilevanti è l'aggiornamento di Android WebView alla versione 126. Questo aggiornamento include miglioramenti significativi alla sicurezza e alla privacy, correggendo vari bug per garantire un'esperienza più stabile e sicura. Inoltre, introduce nuove funzionalità per gli sviluppatori, facilitando la visualizzazione di contenuti web all'interno delle app.

I Servizi Google Play sono stati aggiornati alla versione 24.22, con miglioramenti alla connettività dei dispositivi e la correzione di vari bug. Questi servizi sono essenziali per il funzionamento delle app Google e molte altre app di terze parti, quindi l'aggiornamento mira a garantire una connessione più stabile e affidabile tra le app e i server Google.

Controlla se il tuo dispositivo è aggiornato

L'aggiornamento del Google Play Store alla versione 41.3 introduce una funzione che permette agli utenti di visualizzare i vantaggi degli abbonamenti direttamente nei risultati di ricerca e negli elenchi dell'app store. Questa novità rende più facile per gli utenti comprendere i benefici delle sottoscrizioni, aiutandoli a prendere decisioni informate quando scelgono di abbonarsi a un servizio. Inoltre, sono state apportate varie correzioni di bug per migliorare la stabilità e l'usabilità del Play Store.

È importante notare che alcune delle nuove funzionalità potrebbero essere ancora in fase di sperimentazione e non disponibili per tutti gli utenti. La presenza di una funzione nel changelog non garantisce la sua ampia diffusione immediata, poiché alcune potrebbero richiedere mesi per essere rilasciate completamente.

Per assicurarti di ricevere gli aggiornamenti automatici sul tuo dispositivo Android, vai su Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema. Da qui, puoi verificare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti toccando "Controlla gli aggiornamenti".