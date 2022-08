Affinity Designer: i tasti di scelta rapida da conoscere

Affinity Designer è una tra le alternative più funzionali (ed economiche) ad Adobe Illustrator. Si tratta di un ottimo software di disegno vettoriale, studiato per concept art, progetti di stampa, loghi, icone, design UI e mockup, dotato di una discreta gamma di strumenti di progettazione vettoriale e raster. Come Adobe Illustrator, anche Affinity Designer mette a disposizione degli utenti una serie di tasti di scelta rapida che permettono di velocizzare e semplificare il flusso di lavoro: ecco i più importanti.

Tasti rapidi di Affinity Designer

Molti tasti di scelta rapida sono gli stessi utilizzati in altre applicazioni, come CTRL + C. Altri, invece, sono specifici per il programma.

Seleziona più oggetti : Maiusc + clic

: Maiusc + clic Esportazione documento : CTRL + Alt + Maiusc + S

: CTRL + Alt + Maiusc + S Impostazione del documento : CTRL + Maiusc + P

: CTRL + Maiusc + P Incolla FX : Alt + Maiusc + V

: Alt + Maiusc + V Incolla senza formattazione : CTRL + Alt + Maiusc + V

: CTRL + Alt + Maiusc + V Raggruppa : CTRL + G

: CTRL + G Opzioni controllo ortografico : CTRL + Maiusc + ;

: CTRL + Maiusc + ; Adatta alla finestra : CTRL + 0

: CTRL + 0 Zoom al 100% : CTRL + 1

: CTRL + 1 Modalità di visualizzazione Pixel: CTRL + Alt + Y

Come imparare a usare Affinity Designer

Ti piacerebbe imparare a utilizzare Affinity Designer ma non sai da dove iniziare? Ti consigliamo di affidarti a un corso professionale, che possa guidarti passo dopo passo alla scoperta del software alternativo a Illustrator. Tra i più interessanti c'è “Introduzione ad Affinity Designer”, realizzato dal grafico Juan José Ros.

Il corso è strutturato in 37 videolezioni, on-demand e ad accesso illimitato, a loro volta divise in altri 7 macro sezioni ciascuno orientato a un differente argomento: dagli strumenti base ai colori, template, stili, oggetti, livelli, gruppi e prospettiva, oggetti in 3D, fotoritocco e infine esportazione.

Per ottenere il massimo dal corso si raccomanda una conoscenza teorica di base di graphic design. È inoltre richiesto un computer con Affinity Designer installato. Il corso è introduttivo e dunque adatto anche ai principianti che non hanno mai utilizzato il software prima. Vuoi ottenere uno sconto dell'80%? A questo link puoi accedere alla speciale promozione Domestika, attiva ancora per poche ore: il prezzo finale sarà di 11,90 euro anziché 59,90.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.