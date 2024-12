Adobe Acrobat Reader DC: le novità dell'ultimo aggiornamento

Adobe Acrobat Reader DC introduce una serie di innovazioni con l'update 2024.005.20320 pensate per semplificare la gestione dei file PDF, offrendo maggiore flessibilità sia a chi lavora da desktop sia a chi necessita di strumenti efficienti in mobilità.

Tra le principali novità spicca l’app mobile gratuita, disponibile per dispositivi Android e iOS, che consente di accedere ai PDF e modificarli ovunque ci si trovi. Anche gli utenti Windows Phone possono beneficiare di alcune funzionalità dedicate, ampliando ulteriormente le possibilità di utilizzo in ambienti diversi.

Un altro aggiornamento importante riguarda lo strumento “Compila e firma”, che permette di completare moduli PDF con facilità grazie al riempimento automatico intelligente. Questa funzionalità, integrata nella versione desktop, può essere estesa anche ai dispositivi mobili scaricando l’app Adobe Fill & Sign, ideale per i possessori di tablet e smartphone.

Altre novità introdotte dall'ultimo aggiornamento

Per chi stampa frequentemente documenti PDF, Adobe ha introdotto una modalità che consente di risparmiare inchiostro e toner sui PC Windows, migliorando la sostenibilità e riducendo i costi di stampa.

Inoltre, la gestione dei file è stata ulteriormente semplificata grazie ai 5 GB di archiviazione gratuita su Adobe Document Cloud, che permette di salvare i documenti online e accedervi da qualsiasi dispositivo. La sincronizzazione è resa ancora più fluida dalla funzione Mobile Link, che garantisce accesso immediato ai file recenti su desktop, web e mobile.

Queste innovazioni segnano un passo avanti nell’esperienza utente, rendendo Adobe Acrobat Reader DC uno strumento ancora più versatile per la gestione dei documenti digitali. Con l’ultimo aggiornamento, il software diventa il compagno ideale sia per chi cerca soluzioni pratiche per il lavoro quotidiano sia per chi desidera migliorare la propria produttività in mobilità.