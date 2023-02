Adattatore Inateck USB SATA: compare un'ottima OFFERTA su Amazon

Gli adattatori sono come un salvavita, pronti ad entrare "in azione" nel momento del bisogno, a volte per emergenza, a volte perché non abbiamo tutti gli strumenti che useremmo di solito a portata di mano quando siamo fuori porta. Ne esistono di svariati tipi, da sdoppiatori multiporta, a convertitori, o altro, ed è sempre buono averne alcuni a disposizione nel vostro kit personale di dispositivi. Quello di cui parliamo oggi è l'adattatore Inateck.

Se siete alla ricerca di un prodotto simile, sappiate che da oggi potrete avere su Amazon in offerta ad un prezzo competitivo l'Adattatore Inateck, ovvero a soli 17,84€, con un 15% di sconto sul prezzo totale di listino.

Adattatore Inateck USB SATA: per voi nel bisogno

Questo prodotto supporta dispositivi SATA, HDD, e SSD 2,5 / 3,5 e sfrutta USB 3.0. Dispone anche di porte di questo tipo, che sono ultraveloci e assicurano un trasferimento dati fino a 5Gbps, ma dispone anche di compatibilità con USB 2.0 e 1.1. Si tratta di un dispositivo molto contenuto nello spazio, che occupa solo 7.2 cm x 3 cm x 1.3 cm.

L'elevato rendimento di questo Adattatore Inateck in ogni caso non compromette le prestazioni di velocità dello standard HDD. Il dispositivo è compatibile con Windows 10 e precedenti fino al 2000, ma anche con Mac OS X 10.X.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.