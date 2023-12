Action Cam insta360 One RS 4K Edition in SUPER SCONTO!

Natale ci sta portando parecchia gioia, ma soprattutto parecchie occasioni per fare regali di livello! E se sei una persona attiva, o ne conosci qualcuna, una Action Cam per immortalare imprese e avventure è a dir poco imprescindibile! Ebbene, proprio un gioiellino del genere potrebbe fare al caso tuo, soprattutto se a un prezzo ultra vantaggioso come quello di oggi per la insta360 One RS 4K Edition!

Da oggi infatti potrai acquistare in offerta su Amazon la Action Cam insta360 One RS 4K Edition a soli 255,95€, con uno sconto del 20% sul totale che ti farà risparmiare la bellezza di 64€ sul prezzo originale!

La tua vita in movimento, in 4K!

Si tratta di una Action Cam robusta e durevole, che dispone di un nuovissimo sensore d'immagine da 1/2" 48MP. Questo gioiellino è capace di scattare foto e registrare video incredibilmente dettagliati con l'obiettivo Boost 4K.

Inoltre con la Action Cam insta360 One RS 4K Edition puoi portare le tue riprese al livello superiore con le modalità Active HDR e Widescreen 6K. Vuoi variare le tue possibilità? Gli obiettivi sono intercambiabili!

