Acer Nitro V 15 con Intel Core i5 e NVIDIA GeForce RTX 4050 (-300€)

Hai deciso di acquistare un notebook da gaming che ti permetta di giocare anche ai titoli più recenti ma non sei disposto a spendere u patrimonio? Allora dai un'occhiata a questa super occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Acer Nitro V 15 a soli 799 euro, invece che 1.099 euro.

Ebbene sì, grazie allo sconto del 27% oggi puoi risparmiare la bellezza di 300 euro sul totale. Non è chiaramente una promozione che si trova dietro l'angolo e devi essere rapido. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 159,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Acer Nitro V 15 è potentissimo e ora a ottimo prezzo

In questo momento non puoi trovare un notebook da gaming con queste prestazioni a un prezzo migliore di Acer Nitro V 15. Grazie al suo potente processore Intel Core i5-13420H di 13a generazione, con 16 GB di RAM, spinge sull'acceleratore e puoi giocare a qualsiasi titolo senza problemi.

Gode poi della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6 GB che unita al generoso display da 15,6 pollici con pannello IPS FHD con risoluzione 1920 x 1080p, garantisce immagini perfette. E poi ha un refresh rate da 144 Hz e un ingresso HDMI per collegarci un secondo monitor. Possiede una bellissima tastiera compatta retroilluminata, un touchpad sensibile e fluido e il lettore d'impronte digitali per una maggiore sicurezza.

Siamo di fronte a un vero portento che oggi puoi portarti a casa a molto meno del suo prezzo. Per cui non attendere oltre. Vai subito su Amazon e acquista il tuo notebook da gaming Acer Nitro V 15 a soli 799 euro, invece che 1.099 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime e ti arriverà a casa prima di natale. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.