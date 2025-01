Acer Chromebook Plus da 15,6 pollici e Intel Core i3 oggi tuo a un prezzaccio

Se vuoi acquistare un computer portatile per casa, ufficio e scuola senza spendere un capitale dai un'occhiata a questa promozione coi fiocchi che sta proponendo Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Acer Chromebook Plus da 15,6 pollici a soli 305,55 euro, invece che 399 euro.

Anche se il prezzo di listino non viene segnalato tieni conto che si aggira intorno ai 400 euro, come vedi sopra, e quindi adesso puoi risparmiare almeno 93 euro sul totale. Inoltre si tratta del minimo storico, ragion per cui non devi fartelo scappare. E se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Acer Chromebook Plus al prezzo più basso di sempre

Se parliamo di rapporto qualità prezzo allora Acer Chromebook Plus a oggi non ha rivali. È un ottimo notebook, dotato di uno scomparto hardware che ti permetterà di lavorare con i classici programmi come Word ed Excel, nonché di navigare velocemente su Internet e di guardare video. Tutto questo in un bellissimo display da 15,6 pollici FHD con pannello IPS e scheda grafica Intel UHD.

Possiede una tastiera compatta con tasti ben distanziati e silenziosi, con retroilluminazione intelligente per una digitazione fluida e veloce. Monta l'ottimo processore Intel Core i3 di 12a generazione e a supporto 8 GB di RAM DDR5. Come memoria di archiviazione c'è invece un SSD PCIe da 128 GB e il sistema operativo che trovi a bordo è ChromeOS. Potrai inoltre avvalerti dell'intelligenza artificiale di Google.

Non aspettare troppo perché ci sono poche unità disponibili a questa cifra e sicuramente andranno via come il pane. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Acer Chromebook Plus da 15,6 pollici a soli 305,55 euro, invece che 399 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.