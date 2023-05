Acer Chromebook 314 CB314-1H-C15P: su Amazon disponibile con 140,00 EURO DI SCONTO!

Ancora una volta Amazon riesce a dirci la sua, e si parla di nuovo di un'offerta davvero importante, sia dal punto di vostra del prodotto, sia da quello dell'entità. Stiamo infatti parlando di uno sconto davvero enorme riguardante un PC portatile, e con più precisione di un modello davvero niente male: l'Acer Chromebook 314 CB314-1H-C15P. Coi tempi che corrono è sempre più indispensabile avere un PC a portata di mano, che sia una questione di lavoro, di gestione di mail, o semplicemente di svago.

Parliamo ora dell'offerta: da oggi potrete acquistare il Chromebook Acer in questione a soli 199,00€, con un 41% di sconto sul prezzo totale, che corrisponde ad addirittura 140,00€ di sconto per voi. Un'offerta davvero enorme, e che non dovreste lasciarvi scappare se siete alla ricerca di un portatile.

Chromebook Acer: l'offerta definitiva

Il prodotto di cui parliamo è di colore argentato e presenta uno schermo da 14 pollici. Parlando dell'interno, presenta una CPU Celeron N4020 con velocità 1.1 GHz, e ovviamente come sistema operativo preinstallato c'è ChromeOS. Passando invece alla scheda grafica, monta una integrata, mentre la RAM conta 4GB. Leggendo le specifiche vi sarete resi conto che non si tratta di un PC adatto al gaming, a meno che non si tratti di videogiochi con requisiti decisamente bassi, sfruttatelo quindi per le attività più quotidiane.

Parlando del fattore portatilià e della leggerezza, il Chromebook Acer 314 CB314-1H-C15P d'altro canto è incredibilmente è versatile: più piccolo di un foglio A4 e pesa solo 1,5Kg, trasportabile tranquillamente in una borsa piccola e sempre pronto all'uso. Inoltre ottimizza la prestazione della batteria con prestazioni che arrivano fino a 12 ore con una ricarica.

