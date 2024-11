Acer Aspire 5 da 15,6 pollici con Intel Core i7 e SSD da 1TB è una bomba

Se stai cercando un computer portatile che offra prestazioni eccellenti senza doverti svenare allora dai un'occhiata a questa promozione che ti sto segnalando. Solo su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Acer Aspire 5 da 15,6 pollici a soli 625,99 euro, invece che 679 euro.

Considera che questo ribasso non è sul prezzo di listino ma sull'ultimo prezzo più basso e dunque uno sconto dell'8% non è per niente male. Ti porti a casa un notebook molto leggero e maneggevole, con uno scomparto hardware di tutto rispetto. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 125,20 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Acer Aspire 5: la scelta migliore per non spendere troppo

Se parliamo di rapporto qualità prezzo sicuramente Acer Aspire 5 è uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi. Si presenta con un bellissimo display da 15,6 pollici con risoluzione FHD da 1920 x 1080 p, con pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione e colori brillanti. Ha un refresh rate da 60 Hz e la protezione della luce blu.

Grazie al potente processore Intel Core i7 di 12ª generazione, supportato dalla bellezza di 16 GB di RAM, avrai prestazioni straordinarie. Gode poi di un SSD da 1 TB dove potrai installare tutti i programmi che desideri e archiviare file senza problemi. Gode di una tastiera compatta retroilluminata e di un touch pad molto sensibile. Possiede porte USB con interfaccia 3.2 velocissime, ingresso HDMI e porta per cavo LAN.

Si tratta di una promozione pazzesca e dato che a questo prezzo lo vorranno tutti devi fare in fretta. Quindi prima che l'offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo Acer Aspire 5 da 15,6 pollici a soli 625,99 euro, invece che 679 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.