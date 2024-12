Acer Aspire 3: notebook con CPU Ryzen 5, 16GB RAM e SSD 512GB (429€)

Se vuoi portarti a casa un notebook dalle grandi prestazioni senza dover spendere uno stipendio allora dai un'occhiata a questa straordinaria offerta. Se corri su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Acer Aspire 3 a soli 429 euro, invece che 599 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma tieni presente che si aggira intorno ai 600 euro, come puoi vedere sopra, e dunque in questo momento avrai un risparmio di 170 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre e quindi devi fare in fretta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Acer Aspire 3: computer portatile eccellente senza strapagarlo

Sicuramente il rapporto qualità prezzo del notebook Acer Aspire 3 è quello che più salta agli occhi. Siamo di fronte a un portatile di ottima qualità, con un grande schermo, una straordinaria batteria, un processore di tutto rispetto e una grande memoria interna. Monta infatti il potente AMD Ryzen 5 5500U, supportato da ben 16 GB di RAM per garantire prestazioni eccellenti.

Potrai archiviare tutto quello che vuoi nell'SSD PCIe NVMe da 512 GB. Montare il sistema operativo Windows 11 Home e la scheda grafica AMD Radeon. Gode di un ottimo display da 15,6 pollici FHD perfettamente visibile e dai colori brillanti. Ha un peso di soli 1,7 kg per uno spessore di 19,9 mm e monta una super batteria che dura a lungo. Potrai digitare velocemente in una tastiera compatta con retroilluminazione e tastierino numerico ed è anche dotato di un touchpad sensibile e preciso.

Oggi tutto questo lo potrai avere un prezzo veramente molto più basso, il più basso di sempre. Quindi non aspettare che l'offerta scada, vai subito su Amazon e acquista il tuo Acer Aspire 3 a soli 429 euro, invece che 599 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.