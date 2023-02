Acer Aspire 1 A114-33-C7WB: ora su Amazon a SOLI 279,99 Euro

Avere un PC con sé nell'epoca moderna è praticamente una regola non scritta, ma che tutti dobbiamo seguire: soprattutto per rimanere al passo col lavoro e con lo studio nella vita frenetica, ma anche per svagarsi un pochino quando abbiamo bisogno. Questi macchinari non sempre sono a buon mercato, ed è quindi giusto cercare di risparmiare qualcosina per avere il massimo con la minima spesa. Ebbene, se state cercando un'ottimo prodotto, sappiate che il PC portatile Acer Aspire 1 A114-33-C7WB potrebbe fare al caso vostro grazie ad un'offerta su Amazon.

Infatti da oggi il Notebook Aspire Acer 1 A114-33-C7WB è disponibile su Amazon a soli 279,99€, con un 24% di sconto sul prezzo di listino e un risparmio per voi di circa 90,00€!

Notebook Acer Aspire: lavoro portatile

Questo notebook presenta una colorazione argentata all'esterno e intorno alla tastiera, mentre i tasti sono di colore nero. Si tratta di un pezzo che sfrutta già Windows 11 Home in S mode come sistema operativo di partenza, e monta una CPU Celeron N da 1.1 GHz. La scheda grafica di questo PC è la Intel UHD, la memoria RAM segna 4 GB e le dimensioni su disco rigido si attestano sui 128 GB.

Il design di questo Notebook Acer Aspire è sottile, il che lo rende facilmente trasportabile, con tanto di cerniera ergonomica che ne facilita il flusso d'aria. Sul piano della connettività questo PC dispone di Ethernet, USB 3.2, USB 3.0, Wi-Fi, Bluetooth e HDMI.

