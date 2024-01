Accesso globale ai contenuti: sblocca siti e servizi con una VPN

Con una VPN è possibile avere un accesso globale ai contenuti disponibili via Internet. Si tratta di una delle principali funzioni di una rete VPN che, oltre a garantire la massima privacy grazie alla crittografia, permette di spostare il proprio IP in un altro Paese, evitando censure e blocchi geografici all'accesso a siti e servizi web.

La migliore VPN da utilizzare per questo scopo è, senza dubbio, NordVPN che mette a disposizione dei suoi utenti un network composto da oltre 6.000 server dislocati in 61 Paesi al mondo e accessibili senza limiti di banda e di traffico dati. Bastano pochi secondi per scegliere un server a cui collegarsi e spostare il proprio IP.

In questo momento, NordVPN è disponibile con un costo ridotto a 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale. Con appena 2 euro in più al mese è possibile aggiungere 1 TB in cloud e il password manager, accedendo a tutti i servizi proposti da NordVPN. Per sfruttare la promozione basta collegarsi al sito qui di sotto. Sono disponibili anche piani mensili e annuali.

NordVPN è la VPN giusta per un accesso globale a Internet

Con NordVPN è, quindi, possibile evitare la censura online. Basta scaricare l'app della VPN e selezionare il server da cui effettuare la connessione. Spostando il proprio IP in un altro Paese, grazie a questo trucco, è possibile aggirare i blocchi geografici che caratterizzano molte piattaforme di streaming oltre che tanti altri servizi web.

Questo sistema è facile da usare e non comporta alcun rischio. La connessione, inoltre, è protetta dalla crittografia e dal sistema Threat Protection che rileva e blocca le minacce informatiche durante la navigazione. Da notare, inoltre, che NordVPN adotta una politica no log che azzera il tracciamento.

Con l'offerta in corso, NordVPN costa 3,99 euro al mese e con 2 euro in più ci sono anche 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia, e il password manager. Per l'accesso all'offerta basta premere sul box qui di sotto. Le offerte proposte includono la fatturazione anticipata, con possibilità di pagamento in 3 rate con PayPal, e una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

