Accedi a tutti i contenuti streaming con la Fire TV Stick ad un PREZZO CLAMOROSO

Con una Fire TV Stick è possibile aggiungere delle funzionalità smart ad una televisione e accedere a tutte le piattaforme streaming con relativi contenuti e oggi, su Amazon, la Fire TV Stick viene scontata del 31% per un prezzo totale di 30,99€.

Fire TV Stick scontatissima su Amazon

La nuova generazione del dispositivo per lo streaming più venduto, il Fire TV Stick, promette un'esperienza ancora più potente e coinvolgente. Rispetto al modello del 2019, questo nuovo dispositivo è il 50% più potente, garantendo uno streaming rapido e di alta qualità in Full HD.

Con il telecomando vocale Alexa basta pronunciare il comando desiderato per cercare e avviare la riproduzione di contenuti da varie app. I nuovi pulsanti preimpostati per le app consentono di accedervi rapidamente, riducendo al minimo il tempo di ricerca. Inoltre, grazie alla compatibilità con dispositivi come TV e soundbar, è possibile gestire accensione, spegnimento e regolazione del volume direttamente dal telecomando.

L'esperienza di visione è arricchita dall'audio di qualità home theatre con il supporto per il formato Dolby Atmos, che dona vita alle immagini con un audio coinvolgente e avvolgente. Questa caratteristica è disponibile per alcuni titoli collegando il Fire TV Stick a un impianto stereo compatibile.

Con migliaia di canali, Skill Alexa e app disponibili, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Play Infinity, RaiPlay e altri, gli utenti possono accedere a una vasta gamma di contenuti. Infine, il Fire TV Stick offre anche la possibilità di guardare programmi TV ed eventi sportivi in diretta.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un maxi sconto del 31% sulla Fire TV Stick che viene venduta al costo finale e totale di 30,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.