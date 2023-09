Abbonanti a Sky + Netflix per non perdere DC’s Legends of Tomorrow

Con la conclusione della stagione estiva, si avverte il crescente desiderio di avvolgersi sotto una coperta e dedicarsi alla visione delle proprie serie televisive preferite su Netflix.

Sebbene dal punto di vista meteorologico non si sia ancora giunti a tale scenario, le uscite previste per il mese di settembre 2023 si presentano già molto allettanti.

Nel caso in cui non ti sei ancora abbonato o si stai cercando un'opzione conveniente, il consiglio è di sottoscrivere l'abbonamento che comprende Sky TV e Netflix al prezzo di soli 19,90 euro al mese per un periodo di 18 mesi, anziché 30 euro.

Tale soluzione si rivela incredibilmente efficace poiché consente di accedere sia a Netflix che a tutti i film e le serie TV di Sky, con un vastissimo catalogo di prodotti televisivi che renderanno le serate e i pomeriggi autunnali ricchi di contenuti da visionare.

C’è una serie TV in particolare da non perdere: DC’s Legends of Tomorrow. Dal 1° settembre è in programma la 6° stagione della serie di fantascienza.

DC’s Legends of Tomorrow da non perdere su Sky

Cosa accadrà nella sesta stagione di DC’s Legends of Tomorrow, in programmazione su Sky dall’1 settembre?

Ovviamente, le avventure delle Leggende continuano. Si tratta di un gruppo di supereroi già comparsi in altre serie dell’Arrowverse, che è impegnato a salvare il mondo attraverso viaggi nel tempo davvero incredibili.

All’inizio della sesta stagione, le Leggende si risvegliano dopo una notte di baldoria nella Londra del 1977. Constantine e Zari hanno passato la notte insieme, mentre Sara è scomparsa nel nulla.

Se non vuoi perderti le 15 puntate della stagione n.6, devi rinnovare l’abbonamento oppure sottoscriverne uno nuovo.

Il consiglio, in quest’ultimo caso, è acquistare il pacchetto Sky e Netflix a 19,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro.

Così risparmierai e potrai guardare comodamente DC’s Legends of Tomorrow e tanto altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.