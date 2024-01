Abbattuto il muro dei 1000€ per iPhone 15: SCONTO su eBay

L'iPhone 15 offre un'esperienza straordinaria con un display Super Retina XDR OLED all‑screen da 6,1 pollici e una risoluzione di 2556 x 1179 pixel a 460 ppi. Alimentato dal potente processore A16 Bionic, questo dispositivo iOS garantisce prestazioni avanzate in ogni aspetto.

La fotocamera principale da 48MP e il teleobiettivo 2x da 12MP catturano immagini ad altissima risoluzione e offrono nuove possibilità creative. La fotocamera frontale da 12MP consente ritratti con dettagli precisi e colori intensi, offrendo funzioni come il cambio di messa a fuoco dopo lo scatto, rendendo l'esperienza fotografica davvero magica.

Il design dell'iPhone 15 è caratterizzato dalla Dynamic Island, una finestra sul tuo mondo che mostra notifiche e attività in tempo reale. La scocca in alluminio aerospaziale e il vetro posteriore conferiscono al dispositivo un'elevata robustezza e durabilità.

Il potente chip A16 Bionic abilita funzioni avanzate come la fotografia computazionale, la modalità "Isolamento vocale" per le chiamate e prestazioni grafiche veloci per il gaming. La compatibilità con USB-C semplifica la vita agli utenti, consentendo il caricamento con lo stesso cavo utilizzato per Mac e iPad.

In situazioni di emergenza, l'iPhone 15 offre funzioni di sicurezza vitali come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti. Apple si impegna anche per la privacy e l'ecosostenibilità, utilizzando materiali riciclati e rendendo l'iPhone accessibile a tutti. Con iPhone 15, Apple integra innovazioni tecnologiche, design elegante e responsabilità sociale in un unico dispositivo all'avanguardia.

Oggi, su eBay, è possibile acquistare iPhone 15 in sconto dell'8% per un costo totale d'acquisto a 949,90€. Non lasciartelo scappare!