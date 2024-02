A San Valentino innamorati di una nuova lingua con gli sconti Mondly

Il giorno degli innamorati si avvicina e cosa potrebbe essere più romantico e gratificante che imparare una nuova lingua insieme alla persona amata? Mondly, l'app pluripremiata e amata da oltre 110 milioni di utenti in tutto il mondo, rende questo sogno accessibile con una promozione imperdibile.

Solo per un periodo limitato, Mondly offre l'opportunità di accedere a vita a ben 41 lingue a un prezzo promozionale di soli 89,99 euro, anziché il prezzo regolare di 1999,99 euro, con uno sconto del 96%.

Impara come un vero madrelingua grazie a Mondly

Mondly è stata riconosciuta come "App dell'Anno" da Facebook e "Migliore Nuova App" da Apple, grazie alla sua combinazione innovativa di esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata, progettati per far parlare le nuove lingue come un madrelingua. Con Mondly, imparare diventa un'esperienza divertente, veloce e facile.

Una delle caratteristiche distintive di Mondly è la sua capacità di adattarsi alle esigenze e ai livelli di apprendimento di ciascun utente. Con accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro ancora, Mondly offre un ambiente di apprendimento completo e coinvolgente per tutte le età e livelli di competenza linguistica.

Con Mondly, puoi concentrarti sulle frasi anziché sulle singole parole, imparare dall'ascolto di madrelingua professionisti, esercitarti in conversazioni reali utilizzando un chatbot dotato di riconoscimento vocale e memorizzare le informazioni in modo efficace grazie a un sistema di ripetizione unico.

Non perdere l'opportunità di regalare a te stesso o alla persona amata il prezioso dono di una nuova lingua quest'anno: approfitta dell'offerta limitata di Mondly con il 96% di sconto sul piano a vita e fai di questo San Valentino un momento indimenticabile di crescita e condivisione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.