A Natale scegli NOW: intrattenimento e sport a portata di streaming

Natale si avvicina e con esso l'opportunità di rendere le tue giornate festive ricche di intrattenimento e sport straordinari. Quest'anno, fai una scelta che renda il tuo Natale davvero speciale: abbonati a NOW, il servizio di streaming che offre intrattenimento e sport a portata di clic.

Cosa può offrirti NOW TV

NOW ti offre un'esperienza di intrattenimento allo stato puro, con le Serie TV internazionali firmate HBO, gli show più esclusivi e le produzioni Sky Original, insieme ai film più attesi con oltre 1000 titoli on demand e nuove uscite. Tutto questo a partire da soli 6,99 euro al mese con il pacchetto Entertainment.

La flessibilità di NOW è un altro punto di forza. Puoi guardare ovunque tu sia, che tu sia a casa o in movimento. Scegli tra smart TV, smartphone, tablet, console e PC e porta il meglio dell'intrattenimento con te ovunque tu vada. E se vuoi guardare anche offline, niente paura: scarica i tuoi contenuti preferiti direttamente sul tuo smartphone e goditi lo spettacolo quando vuoi, senza bisogno di una connessione internet.

Il pacchetto Premium ti offre la possibilità di fare streaming in contemporanea su due schermi diversi, permettendo a te e ai tuoi cari di godere di contenuti diversi contemporaneamente, rendendo NOW perfetto per tutta la famiglia.

E se sei appassionato di sport, con il pacchetto specifico a partire da 9,99 euro al mese, puoi accedere alle grandi competizioni sportive come le 3 grandi coppe Europee UEFA, la Serie A TIM, Formula 1, Moto GP, tennis, basket e molto altro ancora. NOW ti offre l'accesso esclusivo a un mondo di sport emozionanti, direttamente sul tuo schermo.

Scegli NOW per rendere il tuo Natale indimenticabile. Scegli il tuo pacchetto e preparati a vivere un'esperienza di intrattenimento e sport senza precedenti. NOW è l'opzione perfetta per chi cerca la massima flessibilità e una vasta gamma di contenuti di alta qualità.

