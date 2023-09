63% di sconto su Kaspersky Premium per i lettori HTML.it

La sicurezza informatica è un aspetto fondamentale da considerare quando si naviga online. Esponendo i propri dispositivi alla rete, si corre il rischio di subire attacchi informatici che possono compromettere la propria privacy e la sicurezza dei propri dati.

Per questo motivo, è importante dotarsi di una soluzione di protezione affidabile come Kaspersky Premium, riconosciuto come uno dei migliori antivirus sul mercato.

In collaborazione con HTML.it, Kaspersky propone un'offerta imperdibile per accedere al piano Premium a prezzo scontato.

Attualmente, il pacchetto costa solo 28,99 euro per il primo anno e consente di estendere la protezione fino a 3 dispositivi, con una spesa totale di 32,99 euro. Se invece si desidera estendere la protezione a 5 dispositivi, il costo sarà di soli 36,49 euro.

Tutti e tre i piani tariffari sono scontati del 63% e includono anche una VPN illimitata. L'attivazione della soluzione antivirus è semplice e veloce: basta cliccare sul link qui sotto, accedere al sito ufficiale della società e scegliere il piano di abbonamento più adatto alle proprie esigenze.

Non lasciare che la sicurezza informatica sia un pensiero secondario. Proteggi i tuoi dispositivi con Kaspersky Premium e naviga online in tutta sicurezza.

Kaspersky Premium, da oggi scontato del 63%

Per accedere a questa offerta completa e vantaggiosa, è necessario sottoscrivere l'abbonamento a Kaspersky Premium.

Oltre alla protezione antivirus in tempo reale contro le minacce informatiche attuali e future, il pacchetto include un sistema anti-phishing eccezionale per navigare in sicurezza.

Inoltre, è incluso un tool di rilevamento stalkerware, un firewall, il monitoraggio contro le fughe dei dati e un Parental Control avanzato.

Il servizio VPN illimitato consente di navigare in modo sicuro e senza limiti di banda. Grazie alla collaborazione con HTML.it, il primo anno di abbonamento è disponibile a soli 28,99 euro.

In alternativa, è possibile estendere la protezione a 3 o 5 dispositivi, rispettivamente al costo di 32,99 euro e 36,49 euro.

