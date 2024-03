6 altcoin AI che potrebbero superare Ripple nel 2024

Preparati a tuffarti nel mondo degli altcoin AI, dove sta nascendo il futuro dell'innovazione in criptovalute. Considerata la recente decisione della SEC riguardo agli ETF su Bitcoin che ha scosso il mercato, c'è una nuova ondata di asset digitali pronti a sfidare la norma e a guidare la carica è la criptovaluta emergente InQubeta (QUBE).

Unisciti a noi per esplorare sei altcoin da tenere d'occhio incentrati sull'AI nel 2024, tutti pronti a rubare la scena a Ripple e a rimodellare il panorama delle criptovalute.

1. InQubeta: rivoluzionare gli investimenti nell'AI

InQubeta (QUBE) non è la tipica criptovaluta per principianti: è una vera e propria rivoluzione. Grazie a una prevendita che ha superato i 10,4 milioni di dollari e oltre 834 milioni di token già nelle mani degli investitori, l'entusiasmo che circonda InQubeta è palpabile. Ma non si tratta solo di entusiasmo. Questo gioiello è destinato a scuotere il settore dell'AI con il suo approccio innovativo agli investimenti.

Considerata la prevendita giunta all'ottava fase, InQubeta offre agli investitori un allettante prezzo del token di soli 0,0245 $, pronto per un potenziale balzo del 7.500% dopo il lancio. Al di là dei numeri, InQubeta ha l'obiettivo di cavalcare l'onda dell'intelligenza artificiale, creando la prima piattaforma di crowdfunding basata sulla criptovaluta per le startup tecnologiche dell'intelligenza artificiale.

Grazie a NFT basati su azioni, un marketplace NFT, tokenomica deflazionistica e un programma di staking, tra le altre cose, InQubeta si sta affermando come la migliore criptovaluta in cui investire nel 2024.

2. PAAL AI (PAAL): amplificare le capacità dei chatbot

PAAL AI (PAAL) non è un semplice chatbot, ma una vera e propria svolta nel mondo dell'AI e dell'apprendimento automatico. Alimentata da Ethereum, PAAL ricompensa i suoi possessori attraverso strategie di condivisione degli utili e di riacquisto dei token, rendendola un bene prezioso sul mercato. Dotata di funzioni di prim'ordine come l'elaborazione del linguaggio naturale e il riconoscimento delle immagini, PAAL sta cambiando il modo in cui interagiamo con la tecnologia AI, una chat alla volta.

3. SingularityNET: liberare la potenza dell'AI decentralizzata

SingularityNET - una piattaforma decentralizzata per i servizi di AI - sta assistendo a una rinascita della popolarità quest'anno. Il suo token AGIX ha registrato un aumento del 70% in un anno e un impressionante guadagno del 170% nel giro di un mese, sprintando nella corsa agli altcoin AI. La tecnologia AI continua ad evolversi e il settore è in continua crescita, SingularityNET è ben posizionata per rimanere al passo con la curva.

4. CorgiAI (CORGIAI): alimentare l'innovazione della community

CorgiAI non è la solita meme coin - è un movimento alimentato dal potere della comunità. Grazie a un'impennata pazzesca del 1.800% nell'ultimo trimestre, CORGIAI ha entusiasmato gli investitori. Dal launcio di Corgi Cre8r al sostegno di progetti guidati dalla community, CorgiAI sta guidando la carica verso una nuova era di innovazione dell'AI in cui tutti hanno voce in capitolo.

5. Fetch.AI (FET): Dinamiche di apprendimento automatico sconvolgenti

Fetch.AI è una piattaforma alimentata dall'intelligenza artificiale che consente l'uso di microagenti per diverse transazioni online, migliorando l'efficienza in vari settori. Sostenuto da partnership di peso come Deutsche Telekom, il token FET del progetto sta scalando le classifiche degli altcoin AI. Considerato il suo valore di mercato alle stelle e la sua influenza che si sta diffondendo in tutto il mondo, Fetch.AI è destinata a ridefinire il futuro dell'AI decentralizzata.

6. Bittensor (TAO): collegare blockchain e AI in stile

Bittensor opera come mercato peer-to-peer per servizi di AI e modelli di apprendimento automatico. Il suo token TAO facilita le transazioni sulla piattaforma e può essere messo in staking per ottenere ricompense. Considerata una crescita impressionante di oltre il 500% in un anno, si sta affermando come una stella nascente nel mondo delle criptovalute. Vale la pena tenerla d'occhio, soprattutto visto il crescente interesse per l'applicazione della blockchain alle applicazioni di intelligenza artificiale.

Conclusione

Scorrendo l'elenco degli altcoin da tenere d'occhio incentrati sull'AI nel 2024, una cosa appare evidente: il futuro è luminoso ed è alimentato dall'innovazione. Grazie a progetti di ICO blockchain come InQubeta (QUBE), le possibilità sono infinite.

