50€ DI SCONTO per il PC portatile di HP, con Microsoft Office!

Se stai cercando un buon motivo per sostituire il tuo PC portatile ormai vecchio, potresti avere la tua buona occasione a portata di click! Infatti grazie all'offerta di oggi potrai acquistare un PC portatile di HP ad un prezzo ribassato, dove questo sconto NON è l'unica cosa positiva! Di cosa parliamo?

Ebbene, da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon il Laptop HP 14s-dq0005sl a soli 279,99€, con sconto del 15% sul totale, con un risparmio di ben 50€ rispetto al prezzo originale, e avrai anche Microsoft Office incluso!

Tutto a portata di click!

Con questo PC avrai dalla tua parte un display da 14" con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p, un processore Intel Celeron N4120 che raggiunge una frequenza di boost fino a 2,6, ben 4GB DDR4 di Ram integrata e non espandibile, e una memoria SSD SATA 3 TLC M.2 da 128GB per un avvio istantaneo di PC e app.

Come sistema operativo di base avrai Windows 11 Home in modalità S, e una batteria a lunga durata, dotata anche di ricarica rapida, che rendono questo Laptop HP 14s-dq0005sl perfetto per chi lavora fuori dall'ufficio, o per chi viaggia.

