500GB portatili con l'Hard Disk Esterno in MEGA OFFERTA su Amazon: Promozione ATTIVA

L'hard disk esterno Maxone offre una soluzione affidabile e portatile per le esigenze di archiviazione digitale. Con una capacità di archiviazione di 500 GB, è ideale per memorizzare una vasta gamma di dati, dalle foto e video personali ai documenti di lavoro.

Dotato di un'interfaccia USB 3.0, questo dispositivo assicura trasferimenti dati ultraveloci fino a 5 Gbps, offrendo prestazioni fino a dieci volte superiori rispetto allo standard USB 2.0. Inoltre, è retrocompatibile con USB 2.0 per garantire la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi.

La tecnologia di connettività USB rende questo hard disk esterno compatibile con una varietà di dispositivi, tra cui TV, PS4, Xbox, computer Windows, Mac, Linux e dispositivi Android. Tuttavia, è importante notare che l'unità funzionerà solo su smart TV dopo essere stata riformattata su un computer in formato FAT32.

Con un design minimalista e plug-and-play, non sono necessari programmi di installazione o configurazione del software. Basta collegare l'hard disk esterno al dispositivo e si è pronti a utilizzarlo immediatamente. La caratteristica speciale portatile di questo dispositivo lo rende perfetto per chi è sempre in movimento. Con una robusta custodia in alluminio, è impermeabile e resistente agli urti, offrendo una protezione affidabile per i dati anche durante gli spostamenti.

Su Amazon, oggi, è presente un'offerta con un mega sconto del 44% sull'hard disk esterno da ben 500GB che viene venduto al costo totale di 27,99€.