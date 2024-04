5 regali TECH di BELLEZZA per la festa della mamma a meno di 100€!

Con l'arrivo della festa della mamma, è il momento perfetto per dimostrare tutto il tuo amore e apprezzamento per lei. E cosa c'è di meglio di un regalo che le permetta di prendersi cura di sé e di sentirsi ancora più bella? Abbiamo selezionato per te i migliori prodotti tech di bellezza, tutti a meno di 100€, che faranno sicuramente felice tua mamma e le permetteranno di coccolarsi come merita!

Massaggiatore Viso Antirughe

Il Massaggiatore Viso Antirughe di seconda generazione di ANLAN è il regalo perfetto per la mamma che ama prendersi cura della sua pelle. Questo dispositivo 5 in 1 pulisce i pori in profondità, rimuove acne e punti neri, e combatte le rughe per un effetto rassodante e lifting viso.

Asciugacapelli Professionale

Con lo Slopehill Brushless Asciugacapelli Professionale, tua mamma potrà dire addio ai capelli crespi e opachi. Dotato di tecnologia ionica e di un microfiltro innovativo, questo asciugacapelli protegge i capelli dall'effetto crespo e li lascia morbidi e luminosi.

Piastra Per Capelli Professionale In Ceramica

La Piastra Per Capelli Professionale In Ceramica REVAMP Progloss Digital è l'alleato perfetto per ottenere capelli lisci o ricci in pochi gesti. Dotata di tecnologia ionica e infusa con oli liscianti anticrespo, questa piastra protegge i capelli dall'accumulo di calore e li lascia setosi e luminosi.

Spazzola Lisciante per Capelli Cordless

La Spazzola Lisciante per Capelli Cordless di Ilano è il regalo perfetto per una mamma sempre in movimento. Con la sua batteria da 6400 mAh e la sua autonomia fino a 110 minuti, questa spazzola garantisce risultati professionali ovunque tu sia.

BaByliss 20 Bigodini Termici

Con i 20 Bigodini Termici BaByliss RS035E Soft Touch, tua mamma potrà creare splendide acconciature in pochi minuti. Dotati di rivestimento in ceramica e funzione ionica anti-crespo, questi bigodini garantiscono un riscaldamento rapido e una tenuta perfetta dei capelli.

Non perdere l'occasione di fare un regalo speciale alla tua mamma e farla sentire ancora più bella e amata in occasione della festa della mamma!

