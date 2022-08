4MLinux 40: implementato il kernel Linux 5.18

Il team di sviluppatori software della distribuzione 4MLinux hanno pubblicato una nuova versione stabile del progetto. 4MLinux 40 arriva dopo quattro mesi di sviluppo ed introduce una serie di innovazioni di rilievo che vanno concretamente a migliorare la user experience generale del sistema. 4MLinux è una distro dedicata ai computer dotati di ridotte risorse hardware che adotta il Window Manager JWM al posto dei tradizionali ambienti grafici. Tale scelta tecnica è dettata appunto dalla volontà dei coder di rendere il sistema il più snello e performante possibile, cosa che non sarebbe possibile adottando soluzioni più comuni come GNOME Shell o Plasma KDE.

In 4MLinux 40 è animata da Linux 5.18, una delle più recenti build del kernel del Pinguino. Questa versione beneficia ad esempio del supporto al Process Adaptive autoNUMA, una feature pensata per migliorare le prestazioni delle CPU AMD, in special modo per i modelli della serie Epic. Oltre a svariati aggiornamenti del networking subsystem, tramite una serie di update dei driver, e dell'HID (Human Interface Devices) subsystem, grazie all'introduzione del supporto alla Apple Magic Keyboard di ultima generazione, ovvero il modello del 2021 venduto in parallelo agli iMac con SoC (System on a Chip) ARM M1 (Apple Silicon).

4MLinux 40 implementa anche uno stack di driver grafici rinnovato grazie all'adozione di Mesa 21.3.8. Questo ha permesso alla distribuzione di garantire un miglior supporto all'accelerazione hardware 3D. Oltretutto è stato inserito il codice, ancora in stato sperimentale, per la gestione dell'interfaccia NVMe (NVM Express).

Per rendere 4MLinux 40 ancora più versatile e migliorare il workflow dell'utente i programmatori della distribuzione hanno deciso di includere il noto riproduttore multimediale MPlayer ed il transcoding tool MEncoder, programma capace di eseguire il decoding/encoding dei file audio e video. Inoltre su 4MLinux 40 possiamo trovare out-of-the-box svariati applicativi come: i virtual machine manager QEMU e AQEMU, l'encryption utility TrueCrypt e alcuni giorni come GNOME Mahjongg e Entombed.