Apple iPhone 13 mini tuo in OFFERTA con ben 190€ IN MENO!

La Casa della Mela non delude mai, e soprattutto quando si parla di iPhone, l'attenzione è sempre altissima. Se stai cercando un iPhone che ti dia il massimo, ovviamente originale Apple, hai un'occasione d'oro proprio a portata di click! Infatti potrai aggiudicarti in offerta niente mento che l'Apple iPhone 13 mini in colorazione Mezzanotte, venduto e spedito da Amazon!

Ebbene, su Amazon in offerta questo Apple iPhone 13 mini può essere tuo a soli 649€, ovvero con uno sconto del 13% sul prezzo più basso recente, che significa inoltre avere uno sconto di ben 190€ sul prezzo originale del prodotto!

La qualità di Apple, a un prezzo da sogno!

Si tratta di un gioiellino che si commenta da solo: avrai dalla tua un Display Super Retina XDR da 5,4", la fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision, e un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Non finisce qui, perché monta il Chip A15 Bionic per prestazioni super veloci, e fino a 17 ore di riproduzione video. Sappi inoltre che questo Apple iPhone 13 mini possiede la Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.