Microfono TONOR TC30 a condensatore in SUPER OFFERTA su Amazon!

La tua voce è importante, e fare in modo che si possa sentire al meglio, o che risuoni splendida durante le tue registrazioni, è praticamente indispensabile. Che sia per lavoro, per svago, o per altro, un microfono pronto all'uso è una comodità incredibile, e se a questa unisci una qualità ottima, ecco che avrai dalla tua il microfono USB a condensatore Tonor TC30.

Ebbene, da oggi potrai aggiudicarti in offerta su Amazon proprio il microfono USB a condensatore Tonor TC30 a soli 31,44€, con uno sconto del 17% sul prezzo più basso recente e oltre 23€ di risparmio sul prezzo originale!

La tua voce renderà al meglio!

Si tratta di un microfono facilissimo da usare, plug and play che funzionerà subito dopo averlo collegato tramite USB. Il TC30 ha un pattern di pickup cardioide e un'eccellente funzione di soppressione fuori asse, che gli permette di catturare un suono più naturale e di sopprimere i rumori di fondo indesiderati.

Facile da assemblare e antivibrazione, avrai tutti i comfort del caso. Oltre al microfono USB a condensatore Tonor TC30, sono compresi anche il supporto per shock, il treppiede pieghevole, il filtro anti pop, il cavo, e il manuale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.