Se stai cercando un monitor per far performare al meglio i tuoi videogiochi, e risparmiando parecchio, hai di fronte un'occasione davvero niente male che ti può far fare il salto di qualità! Infatti su Amazon è comparsa una ghiotta offerta niente meno che per un monitor di ASUS, che ti descriviamo ora.

Ebbene, da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon il Monitor da Gaming ASUS VA27EHF da 27'' a soli 119,99€, con uno sconto del 33% e un risparmio di ben 60€ sul prezzo originale!

Giocare da professionista!

Come anticipato, stiamo parlando di un performante monitor da gaming marchiato ASUS, senza cornice, con una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) da 27 pollici. È provvisto di pannello IPS con ampio angolo di visione a 178°. Inoltre i tuoi occhi saranno al sicuro, con la tecnologia di anti sfarfallio abbinata alle ridotte luci blu.

Da vero giocatore, apprezzerai non poco la sua frequenza di aggiornamento di 100 Hz e il tempo di risposta di solo 1 ms, entrambe cose che offrono un'esperienza visiva fluida e senza strappi abilitando la VRR (frequenza di aggiornamento variabile). Infine questo Monitor da Gaming ASUS può essere montato a parete tramite il supporto VESA.

