Monitor Philips FHD da 27 pollici con tempo di risposta di 1ms tuo a 101€

Lavori al computer tutto il giorno o sei un amante dei videogiochi e quindi passi diverso tempo davanti allo schermo? Allora l'offerta che ti sto segnalando fa proprio al caso tuo. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il monitor Philips FHD da 27 pollici a soli 101,20 euro, invece che 122,90 euro.

Potresti non vederlo ma tieni presente che sul prezzo originale c'è uno sconto del 18% e quindi adesso avrai un notevole risparmio. Con questo fantastico schermo puoi lavorare tutto il tempo che desideri o giocare i tuoi titoli preferiti in modo più coinvolgente. Si tratta però di un'offerta a tempo e quindi devi essere veloce. Tra l'altro se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Monitor Philips FHD da 27 pollici a prezzo assurdo

Siamo indubbiamente di fronte a una grandissima offerta perché è il monitor Philips è davvero straordinario e presenta ottime caratteristiche. Grazie alla sua bassissima emissione di luce blu evita l'affaticamento degli occhi e ti permette di usarlo per tutto il tempo che vuoi. Ha gli altoparlanti integrati, una porta HDMI ed è compatibile per l'attacco VESA.

Gode di una risoluzione FHD a 1920 x 1080 p e ha un refresh rate a 100 Hz che garantisce sempre immagini perfette. È dotato di un pannello IPS che offre una visione ottimale da qualsiasi angolazione e la tecnologia AMD FreeSync che sincronizzare le immagini perfettamente per renderle al meglio, senza nessuna sfocatura. Inoltre è dotato di un tempo di risposta di appena 1 ms e dunque, soprattutto mentre giochi, vedrai la differenza.

Come ti dicevo si tratta di un'offerta a tempo limitato per cui non aspettare troppo. Vai subito su Amazon e acquista il tuo monitor Philips FHD da 27 pollici a soli 101,20 euro, invece che 122,90 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.